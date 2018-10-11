Пашинян: Нагорный Карабах должен иметь решающий голос в мирном переговорном процессе

PanARMENIAN.Net - Премьер-министр Армении Никол Пашинян, выступая на открытии саммита глав стран Международной организации франкофонии (МОФ), выразил уверенность, что Нагорный Карабах должен иметь решающий голос в мирном переговорном процессе.

«Его статус должен определяться юридически обязательным выражением воли, с учетом мнения народа Нагорного Карабаха»,- сказал Пашинян.

Премьер в своей речи затронул тему конфликтов на территории Франкофонии, для решения которых организация прилагает большие усилия.

«Существование этих конфликтов также обязывает Армению подтвердить свою приверженность мирному урегулированию конфликтов в рамках признанных международных форматов переговоров. Это относится также и к карабахскому конфликту, переговорный процесс по которому протекает в формате Минской группы ОБСЕ при сопредседательстве трех стран: Франции, России и США. Речь идет о продолжающемся десятилетия и принесшем много страданий конфликте», - сказал Пашинян.

Премьер отметил, что противостояние привело к конфликту между защищающим более 25 лет свое право на самоопределение Нагорным Карабахом и отвергающим диалог с избранными представителями Нагорного Карабаха Азербайджаном.

Пашинян отметил, что постоянное применение силы угрожает физическому существованию населения Нагорного Карабаха.

В Ереване 11 октября открылся 17-й саммит Международной организации Франкофонии. Саммит проходит под лозунгом «Жить вместе», символом саммита избран гранат. Для участия в саммите в Армению прибыли главы 38 стран, в том числе президент Франции Эмманюэль Макрон и премьер Канады Джастин Трюдо с супругами.