Пашинян: Нагорный Карабах должен иметь решающий голос в мирном переговорном процессе
11 октября 2018 - 14:35 AMT
PanARMENIAN.Net - Премьер-министр Армении Никол Пашинян, выступая на открытии саммита глав стран Международной организации франкофонии (МОФ), выразил уверенность, что Нагорный Карабах должен иметь решающий голос в мирном переговорном процессе.
«Его статус должен определяться юридически обязательным выражением воли, с учетом мнения народа Нагорного Карабаха»,- сказал Пашинян.
Премьер в своей речи затронул тему конфликтов на территории Франкофонии, для решения которых организация прилагает большие усилия.
«Существование этих конфликтов также обязывает Армению подтвердить свою приверженность мирному урегулированию конфликтов в рамках признанных международных форматов переговоров. Это относится также и к карабахскому конфликту, переговорный процесс по которому протекает в формате Минской группы ОБСЕ при сопредседательстве трех стран: Франции, России и США. Речь идет о продолжающемся десятилетия и принесшем много страданий конфликте», - сказал Пашинян.
Премьер отметил, что противостояние привело к конфликту между защищающим более 25 лет свое право на самоопределение Нагорным Карабахом и отвергающим диалог с избранными представителями Нагорного Карабаха Азербайджаном.
Пашинян отметил, что постоянное применение силы угрожает физическому существованию населения Нагорного Карабаха.
В Ереване 11 октября открылся 17-й саммит Международной организации Франкофонии. Саммит проходит под лозунгом «Жить вместе», символом саммита избран гранат. Для участия в саммите в Армению прибыли главы 38 стран, в том числе президент Франции Эмманюэль Макрон и премьер Канады Джастин Трюдо с супругами.
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Для участия в саммите в Армению прибыли 3500 делегатов из порядка 100 стран.
«Я поручил подготовить указы об их освобождении. С этого момента все они считаются освобожденными с должностей», - сказал премьер
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