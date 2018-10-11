РФ могут исключить из Совета Европы

PanARMENIAN.Net - Россию могут исключить из числа участников уставных органов Совета Европы, если она не начнет перечислять взносы в бюджет организации до середины 2019 года. Об этом заявил генеральный секретарь Совета Европы Турбьерн Ягланд, пишет «Европейская правда».

По словам Ягланда, неуплата взносов на протяжении двух лет позволяет ввести подобные санкции.

«Я считаю, что после этого Комитет министров не просто может, а должен применить статью», — сказал генсекретарь. Комитет министров Совета Европы вправе прекратить участие России в работе ПАСЕ, напомнил Ягланд. Два года с момента последней выплаты истекают в июне 2019 года, отметил он.

«Абсолютно недопустимо терпеть, чтобы страна, которая до сих пор здесь, не платила взносы. Нельзя быть наполовину членом, наполовину нет, это было бы катастрофой для всей конвенции», — считает Ягланд. Если Россию исключат из Совета Европы, то бюджет организации будет скорректирован, добавил он.

Парламентская ассамблея Совета Европы на заседании 9 октября не нашла голосов для изменения санкционных правил ради РФ и отложила решение этого вопроса на следующий год. В России раскритиковали решение ПАСЕ отложить решение об изменении санкционных правил в интересах Москвы, назвали ПАСЕ недееспособной и русофобской.

В 2014 г. Россия отказалась исполнить отдельные решения ЕСПЧ по Крыму. Из-за этого российская делегация в ПАСЕ была лишена права голоса с 2014 г. В знак протеста представители России перестали приезжать на сессии ассамблеи.