Джастин Трюдо в Ереване: Страны Франкофонии должны консолидироваться вокруг будущего
11 октября 2018 - 16:31 AMT
PanARMENIAN.Net - Страны Франкофонии должны консолидироваться не только вокруг речей, но и будущего, которое хотят построить. Об этом заявил на саммите Франкофонии в Ереване 11 октября премьер-министр Канады Джастин Трюдо.
«Хочу выразить благодарность премьер-министру этой замечательной страны Республики Армения – Николу Пашиняну и армянскому народу, этой республике, которая приняла 17-й Саммит Международной организации Франкофонии», – сказал Трюдо в начале своей речи.
Премьер Канады воздал также дань уважения памяти ушедшего из жизни 1 октября всемирно известного французского шансонье армянского происхождения Шарля Азнавура. По словам Трюдо, Армения – страна, представителем и носителем наследия которой был этот великий человек, пишет Panorama.am.
«Я не могу не выразить свои глубокие соболезнования в связи со смертью Шарля Азнавура, которого я безмерно любил. Все мы, весь франкофонный мир, консолидировались и воздали дань уважения памяти Шарля Азнавура. Он видел все тончайшие оттенки нашего языка, все оттенки наших культур. Я вижу, что тот же дух царит здесь», – сказал Трюдо.
Он отметил также, что нельзя, конечно, утверждать, что страны Франкофонии согласны друг с другом по всем вопросам без исключения, но им удалось вместе создать пространство, где они руководствуются взаимным уважением, где государства могут развиваться, слышать друг друга.
«Вы полноценный член нашей Организации – независимо от численности населения вашей страны – будь то 9 млн или 90 млн» – сказал он.
В Ереване 11 октября открылся 17-й саммит Международной организации Франкофонии. Саммит проходит под лозунгом «Жить вместе», символом саммита избран гранат. Для участия в саммите в Армению прибыли главы 38 стран, в том числе президент Франции Эмманюэль Макрон и премьер Канады Джастин Трюдо с супругами.
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Для участия в саммите в Армению прибыли 3500 делегатов из порядка 100 стран.
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