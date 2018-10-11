Запись Макрона в Музее Геноцида армян: Воздаю дань памяти всем, кто погиб «с солнцем в глазах»
11 октября 2018 - 15:28 AMT
PanARMENIAN.Net - Президент Эмманюэль Макрон почтил память жертв Геноцида армян в мемориале «Цицернакаберд» в Ереване, после чего посетил Музей-институт Геноцида армян, где оставил запись в Книге почетных гостей.
«Сегодня мы здесь с тяжелыми переживаниями и волнением. От имени Франции, воздаю дань памяти всем, кто погиб «с солнцем в глазах». Интеллигенция Франции еще в 1915 году сняла завесу с Геноцида армян. Франция приняла детей, целые семьи, которые бежали от геноцида – тех, кто позднее еще больше поднял славу Франции»,- написал Макрон.
Он отметил, чтоФранция никогда не забудет и будет бороться за правду и признание.
«Этот скорбный поклон – тем, кто пал, пал за нас и грядущие поколения», - написал президент Франции.
Президент Франции Эмманюэль Макрон вместе с супругой Брижит Макрон прибыл в Ереван 10 октября для участия в 17-м саммите Международной организации Франкофонии.
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