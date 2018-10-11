// IP Marketing video - START// IP Marketing video - END

Запись Макрона в Музее Геноцида армян: Воздаю дань памяти всем, кто погиб «с солнцем в глазах»

Запись Макрона в Музее Геноцида армян: Воздаю дань памяти всем, кто погиб «с солнцем в глазах»
11 октября 2018 - 15:28 AMT

PanARMENIAN.Net - Президент Эмманюэль Макрон почтил память жертв Геноцида армян в мемориале «Цицернакаберд» в Ереване, после чего посетил Музей-институт Геноцида армян, где оставил запись в Книге почетных гостей.

«Сегодня мы здесь с тяжелыми переживаниями и волнением. От имени Франции, воздаю дань памяти всем, кто погиб «с солнцем в глазах». Интеллигенция Франции еще в 1915 году сняла завесу с Геноцида армян. Франция приняла детей, целые семьи, которые бежали от геноцида – тех, кто позднее еще больше поднял славу Франции»,- написал Макрон.

Он отметил, чтоФранция никогда не забудет и будет бороться за правду и признание.

«Этот скорбный поклон – тем, кто пал, пал за нас и грядущие поколения», - написал президент Франции.

Президент Франции Эмманюэль Макрон вместе с супругой Брижит Макрон прибыл в Ереван 10 октября для участия в 17-м саммите Международной организации Франкофонии.

 Самое значимое
Следственный комитет РФ повторно проверит обстоятельства смерти Левона Айрапетяна на наличие ядаСледственный комитет РФ повторно проверит обстоятельства смерти Левона Айрапетяна на наличие яда
По словам адвоката, осужденный говорил, что долго не проживет, и просил не хоронить его без проведения судебно-медицинской экспертизы.
Церемония памяти и похороны Азнавура пройдут в Париже 5-6 октября: Пашинян будет присутствоватьЦеремония памяти и похороны Азнавура пройдут в Париже 5-6 октября: Пашинян будет присутствовать
Она пройдет в первую половину дня на территории парижского комплекса Дом Инвалидов, где обычно проходят траурные мероприятия
Умер Шарль АзнавурУмер Шарль Азнавур
Информацию о смерти официально подтвердил спикер шансонье
Partner news
 Статьи
Убитый ребенок, истерзанные старики, отрезанные головы солдат

Зверства азербайджанцев в ходе апрельской войны

 Самое читаемое в разделе
В рамках армянских учений «Шант-2018» принято решение об объявлении войны Азербайджану
BBC: РФ может начать активнее поддерживать Армению для усиления давления на Азербайджан
Алиев: Карабах не получит какого-либо статуса вне суверенитета Азербайджана
Песков: Путин не обсуждал с Пашиняном перспективы своего визита в Армению
Главная
Все новости
Обзор: Армения и мир
Другие новости раздела
 Последние новости
Президент Ливана в Ереване: Языки – прекрасный мост между цивилизациями «Я очень горд участвовать в этом саммите – с учетом связей между двумя нашими странами»,- отметил он.
Президент Армении пообщался с главами Франции, Канады, Ливана, Монако и других стран Саркисян побеседовал с руководителями государств-участников саммита
Опрос: После революции в РА уровень оптимизма к будущему беспрецедентно высок 73% считают, что Армения следует правильным путем развития, 81% уверены или надеются, что будущее будет лучше.
Джастин Трюдо в Ереване: Страны Франкофонии должны консолидироваться вокруг будущего Премьер Канады воздал также дань уважения памяти ушедшего из жизни 1 октября всемирно известного французского шансонье армянского происхождения Шарля Азнавура