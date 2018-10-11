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Новым гендиректором «МегаФон» назначен Геворк Вермишян

Новым гендиректором «МегаФон» назначен Геворк Вермишян
11 октября 2018 - 17:42 AMT

PanARMENIAN.Net - Совет директоров «МегаФона» рекомендовал акционерам избрать гендиректором компании Геворка Вермишяна. Общее собрание акционеров по этому вопросу назначено на 13 ноября.

До сих пор Геворк Вермишян занимал должность исполнительного директора «МегаФона», которая была создана в конце ноября 2017 года. В его зону ответственности входили операционная деятельность, контроль исполнения стратегии компании, организация работы коллегиальных органов управления и управление деятельностью «дочек». Нынешний гендиректор Сергей Солдатенков, в свою очередь, отвечал за реализацию масштабных инфраструктурных проектов, взаимодействие с государством и крупными корпоративными заказчиками, перспективными проектами, относящимися к цифровой экономике, пишет РБК.

Информация о том, что Вермишян может сменить Солдатенкова на посту гендиректора, впервые появилась в 2017 году, в начале лета 2018 года слухи возобновились.

«МегаФон» на 30 июня 2018 года обслуживал 75,88 млн абонентов. Выручка за первое полугодие — 158,4 млрд руб. Компания также оказывает услуги фиксированной связи, доступа в интернет, платного телевидения и др., владеет 100% «Скартела» (бренд Yota) и 45% «МФ Технологии», которой принадлежит 5,23% обыкновенных акций (соответствуют 58,87% голосов) интернет-холдинга Mail.Ru Group и др. В середине сентября «МегаФон» договорился о создании совместного предприятия в сфере электронной коммерции AliExpress Russia с Alibaba Group, Mail.Ru Group и Российским фондом прямых инвестиций.

Ссылки по теме:
RBC.ru: «МегаФон» объявил имя нового гендиректора
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