Президент Армении пообщался с главами Франции, Канады, Ливана, Монако и других стран

PanARMENIAN.Net - Президент Республики Армен Саркисян с супругой Нунэ Саркисян в спортивно-концертном комплексе имени Карена Демирчяна 11 октября присутствовал на церемонии официального открытия 17-го саммита Международной организации Франкофонии. Об этом сообщает пресс-служба президента РА.

Саркисян побеседовал с руководителями государств-участников саммита, в том числе с президентом Франции Эмманюэлем Макроном, премьер-министром Канады Джастином Трюдо, президентом Ливана Мишелем Ауном, принцем Монако Альбером Вторым и с руководителями других стран и международных организаций.

В Ереване 11 октября открылся 17-й саммит Международной организации Франкофонии. Саммит проходит под лозунгом «Жить вместе», символом саммита избран гранат. Для участия в саммите в Армению прибыли главы 38 стран.