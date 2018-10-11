Президент Армении пообщался с главами Франции, Канады, Ливана, Монако и других стран
11 октября 2018 - 16:34 AMT
PanARMENIAN.Net - Президент Республики Армен Саркисян с супругой Нунэ Саркисян в спортивно-концертном комплексе имени Карена Демирчяна 11 октября присутствовал на церемонии официального открытия 17-го саммита Международной организации Франкофонии. Об этом сообщает пресс-служба президента РА.
Саркисян побеседовал с руководителями государств-участников саммита, в том числе с президентом Франции Эмманюэлем Макроном, премьер-министром Канады Джастином Трюдо, президентом Ливана Мишелем Ауном, принцем Монако Альбером Вторым и с руководителями других стран и международных организаций.
В Ереване 11 октября открылся 17-й саммит Международной организации Франкофонии. Саммит проходит под лозунгом «Жить вместе», символом саммита избран гранат. Для участия в саммите в Армению прибыли главы 38 стран.
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Для участия в саммите в Армению прибыли 3500 делегатов из порядка 100 стран.
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