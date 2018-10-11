Президент Ливана в Ереване: Языки – прекрасный мост между цивилизациями

PanARMENIAN.Net - Языки – прекрасный мост между цивилизациями. Об этом заявил в своей речи на саммите Франкофонии в Ереване президент Ливана Мишель Аун.

«Я очень горд участвовать в этом саммите – с учетом связей между двумя нашими странами»,- отметил он.

«Знание более одного языка – знак умножения, я думаю, что владение французским и ливанским является величайшим богатством. У меня есть возможность думать по-французски, когда я разговариваю с французами. Я учил итальянский, чтобы говорить с Папой, испанский, чтобы говорить с матерью, английский – чтобы говорить с тетей, французский – чтобы говорить сам собой», – сказал Аун, пишет Panorama.am.

«Присутствие Франкофонии на Ближнем Востоке еще раз подтверждает связи, которые нас объединяют. Франкофония, более чем когда-либо, должна подтвердить нашу высшую ценность – жить вместе»,- добавил он.

Президент Ливана воздал также дань уважения памяти всемирно известного французского шансонье армянского происхождения Шарля Азнавура.

«Население Ливана и лично я глубоко опечалены потерей Азнавура», – сказал он.

В Ереване 11 октября открылся 17-й саммит Международной организации Франкофонии. Саммит проходит под лозунгом «Жить вместе», символом саммита избран гранат. Для участия в саммите в Армению прибыли главы 38 стран, в том числе президент Франции Эмманюэль Макрон и премьер Канады Джастин Трюдо с супругами.