Азербайджанцы нарушили режим перемирия: Ранили собаку на армянском наблюдательном пункте
11 октября 2018 - 18:01 AMT
PanARMENIAN.Net - Азербайджанская сторона нарушила режим прекращения огня, в течение часа произведя более 40 выстрелов в направлении армянского наблюдательного пункта и ранив собаку. Об этом на своей странице в Facebook написал представитель президента Арцаха по особым поручениям, бывший глава СНБ Арцахе Аршавир Гарамян.
Он также опубликовал фотографии раненной собаки и призвал военнослужащих проявлять большую бдительность. Гарамян отметил, что с азербайджанской стороны стрелял снайпер.
Он не указал, в какой части линии соприкосновения произошел инцидент.
Самое значимое
По словам адвоката, осужденный говорил, что долго не проживет, и просил не хоронить его без проведения судебно-медицинской экспертизы.
Автор идеи - армянский дизайнер Эдуард Канканян
Она пройдет в первую половину дня на территории парижского комплекса Дом Инвалидов, где обычно проходят траурные мероприятия
Информацию о смерти официально подтвердил спикер шансонье
Partner news
Самое читаемое в разделе
Последние новости
Президент Ливана в Ереване: Языки – прекрасный мост между цивилизациями «Я очень горд участвовать в этом саммите – с учетом связей между двумя нашими странами»,- отметил он.
Президент Армении пообщался с главами Франции, Канады, Ливана, Монако и других стран Саркисян побеседовал с руководителями государств-участников саммита
Опрос: После революции в РА уровень оптимизма к будущему беспрецедентно высок 73% считают, что Армения следует правильным путем развития, 81% уверены или надеются, что будущее будет лучше.
Джастин Трюдо в Ереване: Страны Франкофонии должны консолидироваться вокруг будущего Премьер Канады воздал также дань уважения памяти ушедшего из жизни 1 октября всемирно известного французского шансонье армянского происхождения Шарля Азнавура