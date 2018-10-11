Азербайджанцы нарушили режим перемирия: Ранили собаку на армянском наблюдательном пункте

PanARMENIAN.Net - Азербайджанская сторона нарушила режим прекращения огня, в течение часа произведя более 40 выстрелов в направлении армянского наблюдательного пункта и ранив собаку. Об этом на своей странице в Facebook написал представитель президента Арцаха по особым поручениям, бывший глава СНБ Арцахе Аршавир Гарамян.

Он также опубликовал фотографии раненной собаки и призвал военнослужащих проявлять большую бдительность. Гарамян отметил, что с азербайджанской стороны стрелял снайпер.

Он не указал, в какой части линии соприкосновения произошел инцидент.