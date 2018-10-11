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Азербайджанцы нарушили режим перемирия: Ранили собаку на армянском наблюдательном пункте

Азербайджанцы нарушили режим перемирия: Ранили собаку на армянском наблюдательном пункте
11 октября 2018 - 18:01 AMT

PanARMENIAN.Net - Азербайджанская сторона нарушила режим прекращения огня, в течение часа произведя более 40 выстрелов в направлении армянского наблюдательного пункта и ранив собаку. Об этом на своей странице в Facebook написал представитель президента Арцаха по особым поручениям, бывший глава СНБ Арцахе Аршавир Гарамян.

Он также опубликовал фотографии раненной собаки и призвал военнослужащих проявлять большую бдительность. Гарамян отметил, что с азербайджанской стороны стрелял снайпер.

Он не указал, в какой части линии соприкосновения произошел инцидент.

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Запись Аршавира Гарамяна в Facebook
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