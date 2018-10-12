Советник Трампа Джон Болтон посетит Армению
12 октября 2018 - 12:32 AMT
PanARMENIAN.Net - Советник президента США по национальной безопасности Джон Болтон приедет в Армению. Об этом говорится в официальном Twitter-аккаунте Болтона.
«20 октября я направлюсь в Россию, Азербайджан, Армению и Грузию, чтобы встретиться с моими коллегами и другими высокопоставленными официальными лицами для продвижения американских интересов по ряду вопросов, связанных с безопасностью», — отметил Болтон.
Болтон считается консервативным дипломатом, в 2015 году он призвал Соединенные Штаты сбросить бомбу на Иран. Болтон был назначен советником президента США по национальной безопасности в апреле 2018 года.
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