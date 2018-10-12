Армянский тяжелоатлет завоевал золото на летних юношеских Олимпийских играх
12 октября 2018 - 12:49 AMT
PanARMENIAN.Net - На летних юношеских Олимпийских играх в Буэнос-Айресе армянский тяжелоатлет Карен Маркарян в весовой категории 77 кг принес первую золотую медаль сборной Армении. Об этом сообщает пресс-служба НОК Армении.
В рывке он поднял 141 кг, а в толчке взял 168 кг.
С результатом 309 кг он завоевал титул чемпиона.
Карену Маркаряну 17 лет, он является двукратным чемпионом Европы среди юношей.
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