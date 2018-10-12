Кандидат в президенты Грузии хочет провести фестиваль марихуаны в Тбилиси
12 октября 2018 - 13:58 AMT
PanARMENIAN.Net - Партия «Гирчи», лидер которой Зураб Джапаридзе баллотируется на пост президента Грузии, намерена провести в Тбилиси фестиваль конопли. По задумке членов оппозиционного движения, мероприятие должно состояться в одном из парков в центре города 20 октября, то есть примерно за неделю до выборов главы государства.
В «Гирчи» заявляют: прийти на фестиваль должны все граждане, которым важна свобода. Это событие призвано предвосхитить полную легализацию культивирования и применения марихуаны в Грузии, утверждают в партии, не исключая, что 20 октября будут даже продавать коноплю, пишет «Грузия-Online».
«Я намерен совершить очередной акт гражданского неповиновения», – заявил Джапаридзе.
По его мнению, реализация марихуаны должна приобрести в стране цивильную форму, что может произойти посредством открытия т. н. «кофешопов».
Партия «Гирчи» известна своими неординарными инициативами и решениями. Она оказалась в авангарде борьбы за легализацию марихуаны, предложила легализовать в Грузии проституцию, заявила о создании собственной криптовалюты и даже зарегистрировала религиозную организацию «Христианская, евангельская, протестантская церковь – Библейская свобода», которая благословляет на священнослужение и таким образом, дает возможность получить отсрочку от армии.
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