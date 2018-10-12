// IP Marketing video - START// IP Marketing video - END

DW - о саммите Франкофонии в Армении: Большое событие для маленькой страны

DW - о саммите Франкофонии в Армении: Большое событие для маленькой страны
12 октября 2018 - 14:26 AMT

PanARMENIAN.Net - Открывшийся 11 октября двухдневный саммит Франкофонии (Международной организации сотрудничества франкоязычных стран, МОФ) собрал в Ереване более сотни делегаций из 84 стран мира. Семнадцатый по счету саммит франкофонии проходит под девизом «Жить вместе» и ощущается во всем Ереване, пишет Deutsche Welle.

По уровню представительства и размаху это мероприятие, отмечают наблюдатели, является крупнейшим за годы независимости Армении. В столице страны уже прошли заседание постоянного совета МОФ, встреча глав МИД стран-участниц, бизнес-форум, конгресс журналистов-франкофонов, действует городок франкофонии с павильонами государств-участниц.

Как отмечает издание, два дня работы саммита - 11-12 октября - правительство Армении объявило нерабочими, перекрыт весь центр столицы, однако ереванцы не жалуются - здесь всегда рады гостям.

«Разумеется, Армения - не самая богатая страна, а для проведения такого масштабного форума необходимы серьезные ресурсы. Более 60 местных организаций были привлечены к подготовительным работам, на помощь организаторам пришли свыше полутора тысяч волонтеров-студентов. При этом власти Армении не называют конкретную сумму, потраченную на подготовку и проведение саммита, заверяя, что запланированные на эти цели средства бюджета (1 млрд драмов, это около 2 млн евро в эквиваленте) не превышены ни на цент. Более того, после перерасчетов удалось даже немного сэкономить. Часть денег, по словам организаторов, предоставили спонсоры и секретариат МОФ»,- говорится в статье.

По мнению политолога-франкофона Степана Сафаряна, саммит франкофонии - «большое событие для такой маленькой страны, как Армения». Хотя проведение столь масштабного форума связано с большими финансовыми расходами для небогатой Армении, его стратегическая и политическая важность для страны несомненна, уверен политолог.

Преподаватель французского языка и переводчик Левон Даян считает, что в дни работы форума в Ереване многие армянские франкофоны (преподаватели, переводчики и те, кто получил образование во Франции) задаются риторическим вопросом о закономерности проведения такого престижного мероприятия именно в Армении. По его словам, говоря о закономерности, имеется в виду тот факт, что число свободно владеющим французским языком из года в год в Армении падает.

Даян напомнил, как после репатриации французских армян и франкоговорящих, прибывших после Второй мировой войны из стран Ближнего Востока, на улицах Еревана можно было частенько слышать французскую речь. Сегодня даже при наличии в Ереване Французского университета и французской школы (все предметы в ней преподаются на этом языке - ред.) число франкоговорящих, по его данным, увы, не увеличивается, посетовал франкофон с 55-летним стажем.

Между тем, по информации министерства образования и науки, число изучающих французский (его преподают в 300 средних школах) в Армении постоянно растет, и сейчас оно приближается к 200 тысячам.

Ссылки по теме:
Deutsche Welle: Саммит франкофонии в Ереване: Макрон, два выходных и миллионные расходы
 Самое значимое
Следственный комитет РФ повторно проверит обстоятельства смерти Левона Айрапетяна на наличие ядаСледственный комитет РФ повторно проверит обстоятельства смерти Левона Айрапетяна на наличие яда
По словам адвоката, осужденный говорил, что долго не проживет, и просил не хоронить его без проведения судебно-медицинской экспертизы.
Церемония памяти и похороны Азнавура пройдут в Париже 5-6 октября: Пашинян будет присутствоватьЦеремония памяти и похороны Азнавура пройдут в Париже 5-6 октября: Пашинян будет присутствовать
Она пройдет в первую половину дня на территории парижского комплекса Дом Инвалидов, где обычно проходят траурные мероприятия
Умер Шарль АзнавурУмер Шарль Азнавур
Информацию о смерти официально подтвердил спикер шансонье
Partner news
 Статьи
Убитый ребенок, истерзанные старики, отрезанные головы солдат

Зверства азербайджанцев в ходе апрельской войны

 Самое читаемое в разделе
В рамках армянских учений «Шант-2018» принято решение об объявлении войны Азербайджану
BBC: РФ может начать активнее поддерживать Армению для усиления давления на Азербайджан
Алиев: Карабах не получит какого-либо статуса вне суверенитета Азербайджана
Песков: Путин не обсуждал с Пашиняном перспективы своего визита в Армению
Главная
Все новости
Обзор: Армения и мир
Другие новости раздела
 Последние новости
У однополой пары мышей впервые появилось живое потомство При этом такой же эксперимент с парой самцов не был успешным. Дети от пар с двумя отцами погибали вскоре после рождения
Boston Dynamics представила обученного паркуру робота (видео) Преодолевать препятствия роботу позволяет программное обеспечение, которое одновременно задействует его руки, ноги, туловище, говорится в сообщении компании в Instagram
В Вашингтоне отменили смертную казнь В документе указано, что данная мера наказания неконституционна не сама по себе, а из-за произвольности ее применения
Первая леди Франции: Не хотим уезжать из Армении, это был уникальный прием При выходе из Центра искусств Гафесчяна (Музея Гафесчяна) в Ереване супруга президента Франции Эмманюэля Макрона – Брижит Макрон – побеседовала с журналистами.