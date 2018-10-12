DW - о саммите Франкофонии в Армении: Большое событие для маленькой страны

PanARMENIAN.Net - Открывшийся 11 октября двухдневный саммит Франкофонии (Международной организации сотрудничества франкоязычных стран, МОФ) собрал в Ереване более сотни делегаций из 84 стран мира. Семнадцатый по счету саммит франкофонии проходит под девизом «Жить вместе» и ощущается во всем Ереване, пишет Deutsche Welle.

По уровню представительства и размаху это мероприятие, отмечают наблюдатели, является крупнейшим за годы независимости Армении. В столице страны уже прошли заседание постоянного совета МОФ, встреча глав МИД стран-участниц, бизнес-форум, конгресс журналистов-франкофонов, действует городок франкофонии с павильонами государств-участниц.

Как отмечает издание, два дня работы саммита - 11-12 октября - правительство Армении объявило нерабочими, перекрыт весь центр столицы, однако ереванцы не жалуются - здесь всегда рады гостям.

«Разумеется, Армения - не самая богатая страна, а для проведения такого масштабного форума необходимы серьезные ресурсы. Более 60 местных организаций были привлечены к подготовительным работам, на помощь организаторам пришли свыше полутора тысяч волонтеров-студентов. При этом власти Армении не называют конкретную сумму, потраченную на подготовку и проведение саммита, заверяя, что запланированные на эти цели средства бюджета (1 млрд драмов, это около 2 млн евро в эквиваленте) не превышены ни на цент. Более того, после перерасчетов удалось даже немного сэкономить. Часть денег, по словам организаторов, предоставили спонсоры и секретариат МОФ»,- говорится в статье.

По мнению политолога-франкофона Степана Сафаряна, саммит франкофонии - «большое событие для такой маленькой страны, как Армения». Хотя проведение столь масштабного форума связано с большими финансовыми расходами для небогатой Армении, его стратегическая и политическая важность для страны несомненна, уверен политолог.

Преподаватель французского языка и переводчик Левон Даян считает, что в дни работы форума в Ереване многие армянские франкофоны (преподаватели, переводчики и те, кто получил образование во Франции) задаются риторическим вопросом о закономерности проведения такого престижного мероприятия именно в Армении. По его словам, говоря о закономерности, имеется в виду тот факт, что число свободно владеющим французским языком из года в год в Армении падает.

Даян напомнил, как после репатриации французских армян и франкоговорящих, прибывших после Второй мировой войны из стран Ближнего Востока, на улицах Еревана можно было частенько слышать французскую речь. Сегодня даже при наличии в Ереване Французского университета и французской школы (все предметы в ней преподаются на этом языке - ред.) число франкоговорящих, по его данным, увы, не увеличивается, посетовал франкофон с 55-летним стажем.

Между тем, по информации министерства образования и науки, число изучающих французский (его преподают в 300 средних школах) в Армении постоянно растет, и сейчас оно приближается к 200 тысячам.