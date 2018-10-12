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NBC: США и Турция тайно договорились об освобождении американского пастора

NBC: США и Турция тайно договорились об освобождении американского пастора
12 октября 2018 - 14:45 AMT

PanARMENIAN.Net - Власти США и Турции тайно достигли договоренностей, согласно которым американский пастор Эндрю Брансон будет освобожден после судебного заседания (состоится 12 октября) в обмен на ослабление экономического давления со стороны Вашингтона. Об этом сообщает телеканал NBC со ссылкой на двух высокопоставленных чиновников.

В администрации США рассчитывают, что пастор вернется в США в ближайшие дни. Более подробные условия соглашения не раскрываются. «Мы продолжаем верить, что пастор Брансон невиновен, и слушания, назначенные на пятницу, станут возможностью для турецкой судебной системы освободить гражданина США», — заявил один из источников, пишут «Ведомости».

Представитель госдепартамента США Хизер Нойерт заявила, что ничего не знает о каких-либо договоренностях относительно освобождения Брансона.

Американского пастора турецкие власти арестовали в 2017 г. Ему были предъявлены обвинения в пособничестве Рабочей партии Курдистана и организации FETO (обе запрещены в Турции). Последнюю Анкара считает организатором попытки госпереворота, предпринятой в 2016 г. В июле суд смягчил меру пресечения, отправив Брансона под домашний арест. Пастору грозит 35 лет тюрьмы.

Ссылки по теме:
Vedomosti.ru: NBC: США и Турция достигли договоренностей об освобождении пастора Брансона
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