С Вайнштейна сняли одно из обвинений
12 октября 2018 - 15:22 AMT
PanARMENIAN.Net - Окружной прокурор Манхэттена снял один из шести пунктов обвинений, выдвинутых ранее в отношении американского кинопродюсера Харви Вайнштейна, который проходит по делу о преступлениях сексуального характера. Об этом объявлено на заседании окружного суда Манхэттена.
Речь идет об обвинениях со стороны актрисы Люси Эванс, которая годом ранее в статье для журнала The New Yorker утверждала, что в 2004 году Вайнштейн принудил ее к оральному сексу во время встречи по поводу роли в одном из фильмов. В деле появились свидетельства того, что их половой акт произошел по обоюдному согласию, пишет Deutsche Welle.
В то же время обвинения со стороны других женщин остаются в силе. Следующие предварительные слушания по делу назначены на 20 декабря. Дата начала возможного судебного процесса против голливудского продюсера еще не определена.
Скандал вокруг Харви Вайнштейна разразился в октябре 2017 года. Это дело вызвало общемировые дебаты о сексуальных домогательствах под хештегом #MeToo. О претензиях разной тяжести к продюсеру заявили около 80 женщин. По некоторым из этих случаев Вайнштейну предъявили обвинения. Он признал факты неподобающего поведения, однако по-прежнему отвергает обвинения в сексуальных действиях не по обоюдному согласию.
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