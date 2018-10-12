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Первая леди Франции: Не хотим уезжать из Армении, это был уникальный прием

Первая леди Франции: Не хотим уезжать из Армении, это был уникальный прием
12 октября 2018 - 17:11 AMT

PanARMENIAN.Net - Первые леди стран-участниц Международной организации Франкофонии (МОФ) в сопровождении супруги премьер-министра Армении Никола Пашиняна – Анны Акопян – 12 октября посещали ереванские музеи.

При выходе из Центра искусств Гафесчяна (Музея Гафесчяна) в Ереване супруга президента Франции Эмманюэля Макрона – Брижит Макрон – побеседовала с журналистами.

«Спасибо Армении за оказанный эксклюзивный прием. Многое мы поняли гораздо лучше, побывав здесь, и больше не хотим уезжать. Это был уникальный прием, о котором мы будем помнить долго, и вновь приедем», – сказала Брижит Макрон, пишет Panorama.am.

В Ереване 11 октября открылся 17-й саммит Международной организации Франкофонии. Саммит проходит под лозунгом «Жить вместе», символом саммита избран гранат. Для участия в саммите в Армению прибыли главы 38 стран, в том числе президент Франции Эмманюэль Макрон и премьер Канады Джастин Трюдо с супругами.

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Panorama.am. Первая леди Франции: Спасибо Армении за оказанный эксклюзивный прием
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