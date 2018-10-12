Gazeta.ru: Ереван – древнейший город на территории бывшего СССР

PanARMENIAN.Net - 2800 лет назад был основан Ереван – древнейший город на территории бывшего СССР, старше Дербента и Самарканда, пишет Gazeta.ru.

Современная столица Армении отождествляется с крепостью Эребуни, заложенной царем Урарту Аргишти I в 782 году до нашей эры. Руины поселения были обнаружены советскими археологами на холме Арин-Берд на юго-восточной окраине Еревана в 1950-х годах, хотя камни с урартской клинописью находили здесь еще в конце XIX века. Как удалось установить ученым, Аргишти I приказал заложить крепость на возвышенности на пятый год своего царствования. Эребуни предназначалось стать важнейшим опорным пунктом для закрепления урартов в Араратской долине.

После угасания и последовавшего затем падения Урарту городу-крепости удалось уцелеть в нескончаемой череде набегов скифских племен, а также киммерийцев и мидийцев в VI веке до нашей эры. Эребуни продолжил свое существование в эпоху персидского царства. Примерно в тот же период в результате этногенеза разных племен, в том числе остатков жителей Урарту, сложилась армянская народность, пишет издание.

Новое возвышение поселения связано с ростом города Двина, который во второй половине V века стал столицей Армении. Двин быстро превратился в крупный центр: один из торговых путей проходил через Эребуни-Ереван. Сегодня остатки крепости находятся в городской черте разросшегося Еревана.

Первое упоминание Еревана на армянском языке датировано 607 годом и относится к церковно-религиозному сборнику «Книга писем». К этому моменту в городе уже существовала церковь святого Павла и Петра, разрушенная советской властью в 1931 году. В Средневековье коренному населению региона удавалось провозглашать собственную независимость лишь на короткие сроки. Ереваном поочередно владели арабы, турки-сельджуки, легендарный среднеазиатский завоеватель Тамерлан. Голод, разорительные войны и насильственная депортация немусульманских жителей не позволяли городу расти и увеличивать население.

Многое изменилось для города после 1828 года, когда по условиям Туркманчайского мирного договора с Персией, проигравшей войну, Эриванское ханство с 20-тысячной столицей отошло к Российской империи. В ходе наступления город взял один из лучших генералов Николая I – Иван Паскевич, за что удостоился потомственного титула граф Эриванский. В новых реалиях существенно изменилась этническая палитра Эриваня (так город именовался в России до 1936 года).

В 1924 году Ереван стал первым городом Советского Союза, для которого был разработан Генеральный план реконструкции. Наибольшее распространение среди строительных материалов получил розовый туф. При возведении зданий активно использовались мрамор, гранит, базальт.

Ереван продемонстрировал высочайший темп роста населения среди республиканских столиц. Численность его жителей увеличилась за годы советской власти более чем в 24 тыс. раз – с 50 тыс. человек в 1923 году до 1,2 млн в 1988-м. В 1970 году город подвергся новой перепланировке.

Впервые день рождения армянского политического и культурного центра торжественно отмечался в октябре 1968 года, когда Еревану исполнилось 2750 лет.