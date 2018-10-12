В Вашингтоне отменили смертную казнь
12 октября 2018 - 17:31 AMT
PanARMENIAN.Net - Верховный суд штата Вашингтон принял решение об отмене смертной казни на территории штата, признав применение данной меры наказания неконституционным. Постановление суда опубликовано 11 октября.
В документе указано, что данная мера наказания неконституционна не сама по себе, а из-за произвольности ее применения. «Смертная казнь не имеет законной силы, так как применяется произвольно и под влиянием расового фактора», - говорится в постановлении. В соответствии с решением суда, восьми заключенным в тюрьмах штата, приговоренным к смертной казни, наказание заменено на пожизненное заключение, пишет Deutsche Welle.
Таким образом, Вашингтон стал 20-м штатом США, в котором отменена смертная казнь.
Ранее Верховный суд Вашингтона уже трижды объявлял смертную казнь неконституционной (в 1972, 1979 и 1981 годах), но впоследствии законодательство штата вновь изменялось.
В целом в США за последние десятилетия смертная казнь стала применяться реже. В 1998 году такому наказанию подверглись 98 заключенных, в 2017 году этот показатель сократился до 23 человек. С начала 2018 года в Соединенных Штатах были казнены 18 заключенных, 10 из них - в Техасе. В 16 из 30 штатов, где сохраняется высшая мера наказания, не было ни одной казни с 1976 года.
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