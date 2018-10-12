Boston Dynamics представила обученного паркуру робота

PanARMENIAN.Net - Человекоподобный робот Atlas компании Boston Dynamics научился выполнять некоторые движения паркура. Компания разместила видео, на котором робот преодолевает несколько препятствий, например, перепрыгивает через бревно.

Преодолевать препятствия роботу позволяет программное обеспечение, которое одновременно задействует его руки, ноги, туловище, говорится в сообщении компании в Instagram. Также Atlas использует компьютерное зрение, чтобы замечать препятствия, пишут «Ведомости».

Atlas — последняя разработка Boston Dynamics в линейке человекоподобных роботов. Он отличается от других способностью одновременно задействовать разные части тела и двигаться по пересеченной местности. Это значительно расширяет возможность применения робота, отмечает компания. Рост Atlas составляет 1,5 м, вес — 75 кг. Детали для его производства печатаются на 3D-принтере.

Инженерная компания Boston Dynamics, основанная в 1992 г., специализируется на робототехнике. Она известна разработкой четвероногого робота BigDog.