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Facebook рассказал детали последней кибератаки на аккаунты десятков миллионов пользователей

Facebook рассказал детали последней кибератаки на аккаунты десятков миллионов пользователей
13 октября 2018 - 10:27 AMT

PanARMENIAN.Net - Facebook рассказал детали о кибератаке, которая произошла ранее в сентябре и затронула десятки миллионов пользователей. Об этом сообщается в блоге социальной сети.

Она подтвердила, что хакеры использовали уязвимость кода в Facebook, которая существовала между июлем 2017 г. и сентябрем 2018 года и касалась функции «Посмотреть как» (View as), позволяющей пользователям увидеть свою страницу так, как ее видят другие пользователи.

Социальная сеть обнаружила «необычный всплеск активности», который начался 14 сентября, и запустила расследование. 25 сентября была найдена уязвимость и было определено, что речь идет об атаке. В течение двух дней уязвимость устранили, таким образом остановив атаку. Функция «Посмотреть как» была отключена, пишут «Ведомости».

«Мы сотрудничаем с ФБР, которое активно расследует произошедшее и просило не обсуждать, кто мог стоять за этой атакой», – подчеркивает Facebook.

Атака, отметила социальная сеть, затронула меньшее количество пользователей, чем предполагалось ранее, – не 50 млн, а 30 млн. Узнать, подверглись ли они атаке, пользователи могут через Help Center. Также Facebook пообещал в ближайшие дни направить 30 млн пользователей, подвергшимся атаке, сообщения, в которых будет рассказываться, к какой информации злоумышленники могли получить доступ и какие шаги можно предпринять, чтобы защитить свои данные.

Ссылки по теме:
Vedomosti.ru: Facebook рассказал детали кибератаки, затронувшей десятки миллионов пользователей
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