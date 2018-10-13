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Премьер Канады в Ереване воздал дань уважения памяти жертв Геноцида армян

Премьер Канады в Ереване воздал дань уважения памяти жертв Геноцида армян
13 октября 2018 - 10:45 AMT

PanARMENIAN.Net - Премьер-министр Канады Джастин Трюдо 13 октября посетил мемориальный комплекс «Цицернакаберд» в Ереване, чтобы воздать дань уважения памяти жертв Геноцида армян.

Трюдо сопровождали глава МИД РА Зограб Мнацаканян, вице-мэр Еревана Камо Ареян, посол РА в Канаде Левон Мартиросян.

Премьер Канады возложил венок к мемориалу и цветы к вечному огню, увековечивающему память невинных жертв Геноцида армян. После Трюдо посетил Музей-институт Геноцида армян, оставив запись в книге почетных гостей. Премьер посадил также ель на Аллее памяти мемориального комплекса.

Джастин Трюдо прибыл в Армению с официальным визитом 10 октября для участия в 17-м саммите Франкофонии.

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