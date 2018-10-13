Пашинян презентовал Трюдо фотографию с визита его отца в Армению в 1984 году

PanARMENIAN.Net - Премьер-министр Армении Никол Пашинян принял 12 октября находящегося в Армении с официальным визитом премьер-министра Канады Джастина Трюдо. Состоялась официальная церемония приветствия, после чего состоялась встреча премьер-министров двух стран в узком составе.

«Вы первый премьер-министр Канады, который c официальным визитом посещает Республику Армения, и мы имеем дело с исторической возможностью. Я думаю, Вы уже почувствовали, что в нашей стране есть огромная симпатия и позитивное отношение к Вашей стране и лично к Вам. И я надеюсь, что те отношения, которые уже установлены, помогут вывести и без того очень теплые отношения между нашими странами на новый уровень. Еще раз приветствую Вас и рад видеть Вас в Армении», - отметил Пашинян.

Премьер-министр Канады Джастин Трюдо в своем слове сказал: «Для меня, по меньшей мере, большая честь находиться в Армении. Думаю, Вы знаете, что много лет назад я уже имел честь посетить Армению вместе со своим отцом во время летних каникул. В то время он уже не был премьер-министром, так что я первый премьер-министр Канады, посещающий Армению с официальным визитом. Но даже тогда я уже почувствовал дружбу между армянами и канадцами, и, по крайней мере, тот прием, которого я удостоился в Армении сегодня и в предыдущие дни, был чудесным. Находиться здесь — это честь. Благодарю вас».

Пашинян подарил Трюдо перевод книги последнего «Общий знаменатель» на армянский язык. «Еще одно доказательство моих слов о том, что у граждан Армении особое отношение к вам, это армянский перевод вашей книги, которую я с радостью дарю вам», — сказал премьер-министр.

Джастин Трюдо поблагодарил за книгу, отметив, что не знал о переводе книги и очень раз этому. Собеседники обсудили ряд вопросов, представляющих взаимный интерес, в том числе внутриполитические изменения в Армении.

Трюдо подчеркнул, что когда во всем мире происходили процессы, угрожающие демократии, Армения подала пример всему миру, что было замечательно не только для Армении, но и для всего мира. По словам канадского премьера, его визит в Армению, помимо прочего, свидетельствует о готовности его страны содействовать развитию Армении.

«Демократические процессы в Армении делают честь не только армянам, но и всему миру», — подчеркнул Джастин Трюдо.

Он добавил, что Канада готова помочь Армении в экономическом развитии, привлечении инвестиций, улучшении инфраструктур и в других направлениях.

Вечером на торжественном ужине в честь премьера Канады глава правительства Армении подарил ему фотографию из архива КГБ Армении, а также носки, созданные специально для Трюдо армянским дизайнером.

На фотографии, подаренной Трюдо, запечатлен его отец Пьер Трюдо, который в 1984 году был в Армении, вместе с сыном, которому тогда было тогда 13 лет.

«Я думаю госоподин Трюдо понимает, что в то советское время они с отцом были не одни. И Служба национальной безопасности Армении нашла в архивах Комитета госбезопасности эту фотографию. Что интересно? Поскольку господин Трюдо в то время был подростком и не представлял интереса для КГБ он в объектив фотокамер не попал», — пояснил Пашинян.

Джастин Трюдо прибыл в Армению с официальным визитом 10 октября для участия в 17-м саммите Франкофонии.