Пашинян и Трюдо встретились в одинаковых носках цветов армянского флага
13 октября 2018 - 12:18 AMT
PanARMENIAN.Net - Вечером 12 октября в Ереване на торжественном ужине в честь премьер-министра Канады Джастина Трюдо глава правительства Армении Никол Пашинян подарил ему носки, созданные специально для Трюдо армянским дизайнером.
После этого Пашинян написал в Facebook: «С Джастином договорились, что на завтрашнюю встречу наденем эти носки».
Премьеры сдержали обещание и 13 октября встретились в одинаковых носках цветов армянского триколора. Соответствующие фотографии опубликовал пресс-секретарь премьера РА Арман Егоян.
Трюдо известен всем своей любовью к оригинальным носкам. Премьер Канады не раз выходил на публику в носках с разным принтом - от уточек до персонажа вселенной «Звездных войн» Чубакки.
Автор идеи носков с флагом РА - армянский дизайнер Эдуард Канканян. По его словам, было изготовлено 2 пары специальных носков - для Трюдо и премьера Армении Никола Пашиняна.
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