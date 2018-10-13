Пашинян и Трюдо встретились в одинаковых носках цветов армянского флага

PanARMENIAN.Net - Вечером 12 октября в Ереване на торжественном ужине в честь премьер-министра Канады Джастина Трюдо глава правительства Армении Никол Пашинян подарил ему носки, созданные специально для Трюдо армянским дизайнером.

После этого Пашинян написал в Facebook: «С Джастином договорились, что на завтрашнюю встречу наденем эти носки».

Премьеры сдержали обещание и 13 октября встретились в одинаковых носках цветов армянского триколора. Соответствующие фотографии опубликовал пресс-секретарь премьера РА Арман Егоян.

Трюдо известен всем своей любовью к оригинальным носкам. Премьер Канады не раз выходил на публику в носках с разным принтом - от уточек до персонажа вселенной «Звездных войн» Чубакки.

Автор идеи носков с флагом РА - армянский дизайнер Эдуард Канканян. По его словам, было изготовлено 2 пары специальных носков - для Трюдо и премьера Армении Никола Пашиняна.