Президент РА - Трюдо: Канада для Армении очень родная страна
13 октября 2018 - 12:29 AMT
PanARMENIAN.Net - В резиденции президента Армении 12 октября состоялась встреча президента Армена Саркисяна с находящимся с официальным визитом в Армении премьер-министром Канады Джастином Трюдо, при участии делегаций двух стран. Об этом сообщает пресс-служба президента Армении.
«Наша страна хорошо знает Вашу семью. Канада для Армении очень родная страна. Мы всегда ценили теплое отношения народа Канады и правительства Канады к тем армянам, которые находятся в нужде. Армяне никогда не забудут тот Ваш шаг, когда Вы лично приветствовали наших соотечественников из Сирии. Это не просто хорошие слова, это слова глубокой признательности.
Конечно, мы глубоко ценим также то, что сделал Ваш отец. Тогда, когда Вы посетили Армению. То был период после землетрясения, страна была на пороге независимости. Однако это был также период, когда началось карабахское движение, которое стало движением за независимость страны»,- отметил Саркисян.
Трюдо в свою очередь отметил: «Я рад вернуться в Армению. Приятно говорить о дружбе меду Канадой и Арменией, которая имеет хорошую историю, однако гораздо больший потенциал в будущем».
По его словам, сейчас для Армении замечательный политический период, который ведет к более реальной, более глубокой демократии, более значительным экономическим возможностям.
Премьер Канады высоко оценил вклад в историю успеха Канады более чем 60 тысяч граждан страны, имеющих армянское происхождение. Это также блестящий положительный пример истории принятия людей со всего мира, что проявилось также в наши дни, когда его страна приняла сирийских беженцев.
Премьер Канады выразил надежду, что Армения и Канада смогут вместе построить более прочное будущее, отметив, что армяне особенный народ, и в каком бы уголке мира они ни находились, сохраняют свою национальную самобытность, язык и культуру.
Собеседники выразили уверенность, что две страны могут успешно сотрудничать в сферах образования, информационных технологий.
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Для участия в саммите в Армению прибыли 3500 делегатов из порядка 100 стран.
«Я поручил подготовить указы об их освобождении. С этого момента все они считаются освобожденными с должностей», - сказал премьер
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