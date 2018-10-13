Премьеры Армении и Канады договорились упростить передвижение своих граждан по этим странам
13 октября 2018 - 12:59 AMT
PanARMENIAN.Net - Отношения Армении и Канады основаны на взаимном уважении. Об этом заявил премьер-министр Канады Джастин Трюдо на пресс-конференции в Ереване.
«В Канаде проживает 60-тысячная армянская община. И мы поддерживаем тех, кто приезжает в нашу страну», - отметил он, пишет Aysor.am.
По словам Трюдо, с премьер-министром Армении Николом Пашиняном договорились упростить вопросы передвижения между странами граждан Армении и Канады.
«Это встреча – лишь начало нашего сотрудничества», - отметил премьер Канады.
Джастин Трюдо прибыл в Армению с официальным визитом 10 октября для участия в 17-м саммите Франкофонии.
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Для участия в саммите в Армению прибыли 3500 делегатов из порядка 100 стран.
«Я поручил подготовить указы об их освобождении. С этого момента все они считаются освобожденными с должностей», - сказал премьер
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