Премьеры Армении и Канады договорились упростить передвижение своих граждан по этим странам

PanARMENIAN.Net - Отношения Армении и Канады основаны на взаимном уважении. Об этом заявил премьер-министр Канады Джастин Трюдо на пресс-конференции в Ереване.

«В Канаде проживает 60-тысячная армянская община. И мы поддерживаем тех, кто приезжает в нашу страну», - отметил он, пишет Aysor.am.

По словам Трюдо, с премьер-министром Армении Николом Пашиняном договорились упростить вопросы передвижения между странами граждан Армении и Канады.

«Это встреча – лишь начало нашего сотрудничества», - отметил премьер Канады.

Джастин Трюдо прибыл в Армению с официальным визитом 10 октября для участия в 17-м саммите Франкофонии.

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