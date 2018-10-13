Кочарян - Bloomberg: Сейчас не ставлю цели вернуться на руководящий пост в политике
13 октября 2018 - 15:54 AMT
PanARMENIAN.Net - Экс-президент Армении Роберт Кочарян в интервью Bloomberg заявил, что хоть и вернулся в политику, но пока не претендует на руководящую должность.
В материале под названием «Союзник Путина возглавляет баорьбу против бархатной революции» автор пишет, что через 5 месяцев после революции в Армении имеющий близкие отношения с Кремлем Кочарян вернулся в политику, «бросив вызов новому правительству».
«В то время как Кочарян вернулся на политическую арену, критикуя действующее правительство, он сказал, что не ставит цели вернуться сейчас на первую роль», - отмечает издание по итогам интервью с Кочаряном.
Автор пишет, что Кочарян критикует «революционный романтизм» нынешнего премьер-министра Армении Никола Пашиняна.
Отмечается, что Пашинян хочет сосредоточить в своих руках всю власть законодательного органа страны, который все еще находится в руках Кочаряна.
Автор пишет, что Пашинян пользуется большой поддержкой общества, чей гнев вызвала «системная коррупция и беззаконие прежнего режима, которые оставили многих граждан в бедности».
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