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Трюдо: Канада призывает пойти на мирный диалог в вопросе карабахского конфликта

Трюдо: Канада призывает пойти на мирный диалог в вопросе карабахского конфликта
13 октября 2018 - 15:07 AMT

PanARMENIAN.Net - В резиденции премьер-министра Армении 13 октября состоялась совместная пресс-конференция премьера РА Никола Пашиняна и премьера Канады Джастина Трюдо.

«Проинформировал премьера Канады Джастина Трюдо о встрече с президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым и достигнутых договоренностях. Конечно, переговоры вокруг карабахского конфликта проводятся в рамках Минской группы ОБСЕ, но мы считаем важным, чтобы наши международные партнеры были проинформированы о нашей ситуации и представлениях, а именно, что урегулирование конфликта должно произойти исключительно мирным путем и посредством переговоров», – заявил Пашинян, пишетPanorama.am.

Трюдо, обратившись к карабахскому конфликту, отметил, что в вопросе карабахского конфликта Канада призывает пойти на диалог. «Надеюсь, что проблема получит мирное решение для всех сторон. Призываем продолжить международный процесс, к примеру, в рамках формата МГ ОБСЕ», – подчеркнул он.

Джастин Трюдо прибыл в Армению с официальным визитом 10 октября для участия в 17-м саммите Франкофонии.

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