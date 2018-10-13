Трюдо: Канада призывает пойти на мирный диалог в вопросе карабахского конфликта
13 октября 2018 - 15:07 AMT
PanARMENIAN.Net - В резиденции премьер-министра Армении 13 октября состоялась совместная пресс-конференция премьера РА Никола Пашиняна и премьера Канады Джастина Трюдо.
«Проинформировал премьера Канады Джастина Трюдо о встрече с президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым и достигнутых договоренностях. Конечно, переговоры вокруг карабахского конфликта проводятся в рамках Минской группы ОБСЕ, но мы считаем важным, чтобы наши международные партнеры были проинформированы о нашей ситуации и представлениях, а именно, что урегулирование конфликта должно произойти исключительно мирным путем и посредством переговоров», – заявил Пашинян, пишетPanorama.am.
Трюдо, обратившись к карабахскому конфликту, отметил, что в вопросе карабахского конфликта Канада призывает пойти на диалог. «Надеюсь, что проблема получит мирное решение для всех сторон. Призываем продолжить международный процесс, к примеру, в рамках формата МГ ОБСЕ», – подчеркнул он.
Джастин Трюдо прибыл в Армению с официальным визитом 10 октября для участия в 17-м саммите Франкофонии.
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Для участия в саммите в Армению прибыли 3500 делегатов из порядка 100 стран.
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