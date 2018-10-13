// IP Marketing video - START// IP Marketing video - END

Арестованный в Турции американский пастор освобожден: Он вернулся домой

Арестованный в Турции американский пастор освобожден: Он вернулся домой
13 октября 2018 - 13:58 AMT

PanARMENIAN.Net - Американский пастор Эндрю Брансон, проведший под арестом в Турции два года по обвинению в шпионаже и терроризме и освобожденныйвечером 12 октября, покинул турецкое воздушное пространство на борту военного самолета США.

Брансона сначала доставят на американскую авиабазу в Германии Рамштайн, а затем переправят на родину. По прибытии президент США Дональд Трамп намерен принять пастора в Белом доме, пишет Deutsche Welle.

Ранее в этот же день суд в городе Измир приговорил Эндрю Брансона к трем годам заключения. Одновременно суд засчитал ему двухлетний срок, уже отбытый под стражей, и с учетом примерного поведения постановил освободить пастора.

50-летний евангелический пастор Эндрю Брансон, проживавший со своей семьей в Измире более 20 лет, был помещен в турецкую тюрьму в 2016 году. Анкара обвинила его в шпионаже и террористической деятельности, в частности, в сотрудничестве с живущим в США проповедником Фетхуллахом Гюленом и запрещенной Рабочей партией Курдистана.

Отвергавшему все обвинения пастору изначально грозили 35 лет лишения свободы. В конце июля суд в Измире отложил заседание по делу Брансона и перевел его по состоянию здоровья под домашний арест.

Арест пастора привел к ухудшению отношений между Анкарой и Вашингтоном, который неоднократно требовал освободить Брансона. США ввели санкции против главы турецкого МВД Сулеймана Сойлу и министра юстиции Абдулхамита Гюля и увеличили пошлины на импорт турецкой стали и алюминия. Турция пригрозила ответными шагами. Некоторые эксперты считают санкции США одной из причин падения курса турецкой лиры и ухудшения экономической ситуации в Турции.

Ссылки по теме:
Deutsche Welle: Освобожденный американский пастор Брансон покинул Турцию
 Самое значимое
Меркель в Баку заявила о готовности Германии к посредничеству в карабахском конфликтеМеркель в Баку заявила о готовности Германии к посредничеству в карабахском конфликте
«Германия хотела бы помочь найти мирное решение», - отметила Меркель.
Азербайджан официально продемонстрировал израильские беспилотники HeronАзербайджан официально продемонстрировал израильские беспилотники Heron
БПЛА приспособлен к длительным полетам на средних и больших высотах
Азербайджан продемонстрирует американские военные вертолеты Bell-412 на парадеАзербайджан продемонстрирует американские военные вертолеты Bell-412 на параде
Отмечается, что это первые вертолеты несоветского и нероссийского производства, которые приняты на вооружение азербайджанской армией
Кнессет Израиля обсудит признание Геноцида армян после выборов в ТурцииКнессет Израиля обсудит признание Геноцида армян после выборов в Турции
Обсуждение должно было состояться 12 июня, однако законодательный орган Израиля перенес дебаты на более поздний срок
Partner news
 Статьи
Кровь и песок

Что случилось с «ЧВК Вагнера» в окрестностях Дейр эз Зора

 Самое читаемое в разделе
BBC: Азербайджан хочет закупать израильское оружие - оно лучше российского
Президент Франции отправится в Азербайджан
Во Франции водитель въехал в толпу с криком «Аллаху акбар»: Есть пострадавшие
СМИ: Пропавший президент Интерпола находится под следствием в Китае
Главная
Все новости
Обзор: В мире
Другие новости раздела
 Последние новости
Премьеры Армении и Канады договорились упростить передвижение своих граждан по этим странам «В Канаде проживает 60-тысячная армянская община. И мы поддерживаем тех, кто приезжает в нашу страну», - отметил он.
Президент РА - Трюдо: Канада для Армении очень родная страна Трюдо в свою очередь отметил: «Я рад вернуться в Армению. Приятно говорить о дружбе меду Канадой и Арменией, которая имеет хорошую историю, однако гораздо больший потенциал в будущем»
Пашинян и Трюдо встретились в одинаковых носках цветов армянского флага Премьеры сдержали обещание и 13 октября встретились в одинаковых носках цветов армянского триколора
Пашинян презентовал Трюдо фотографию с визита его отца в Армению в 1984 году «Демократические процессы в Армении делают честь не только армянам, но и всему миру», — подчеркнул Джастин Трюдо.