Арестованный в Турции американский пастор освобожден: Он вернулся домой
13 октября 2018 - 13:58 AMT
PanARMENIAN.Net - Американский пастор Эндрю Брансон, проведший под арестом в Турции два года по обвинению в шпионаже и терроризме и освобожденныйвечером 12 октября, покинул турецкое воздушное пространство на борту военного самолета США.
Брансона сначала доставят на американскую авиабазу в Германии Рамштайн, а затем переправят на родину. По прибытии президент США Дональд Трамп намерен принять пастора в Белом доме, пишет Deutsche Welle.
Ранее в этот же день суд в городе Измир приговорил Эндрю Брансона к трем годам заключения. Одновременно суд засчитал ему двухлетний срок, уже отбытый под стражей, и с учетом примерного поведения постановил освободить пастора.
50-летний евангелический пастор Эндрю Брансон, проживавший со своей семьей в Измире более 20 лет, был помещен в турецкую тюрьму в 2016 году. Анкара обвинила его в шпионаже и террористической деятельности, в частности, в сотрудничестве с живущим в США проповедником Фетхуллахом Гюленом и запрещенной Рабочей партией Курдистана.
Отвергавшему все обвинения пастору изначально грозили 35 лет лишения свободы. В конце июля суд в Измире отложил заседание по делу Брансона и перевел его по состоянию здоровья под домашний арест.
Арест пастора привел к ухудшению отношений между Анкарой и Вашингтоном, который неоднократно требовал освободить Брансона. США ввели санкции против главы турецкого МВД Сулеймана Сойлу и министра юстиции Абдулхамита Гюля и увеличили пошлины на импорт турецкой стали и алюминия. Турция пригрозила ответными шагами. Некоторые эксперты считают санкции США одной из причин падения курса турецкой лиры и ухудшения экономической ситуации в Турции.
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