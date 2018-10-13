ВС Азербайджана за неделю нарушили режим перемирия в Арцахе около 100 раз
13 октября 2018 - 16:25 AMT
PanARMENIAN.Net - В период с 7 по 13 октября ВС Азербайджана на линии соприкосновения карабахских и азербайджанских войск нарушили режим перемирия около 100 раз. Об этом сообщает пресс-служба министерства обороны Республики Арцах (Нагорно-Карабахской Республики).
За указанный период ВС Азербайджана из стрелкового оружия различного калибра произвели в направлении армянских позиций НКР свыше 1000 выстрелов.
Передовые подразделения Армии обороны НКР в основном воздерживались от ответных действий и продолжили уверенно выполнять поставленную боевую задачу.
11 октября стало известно, что азербайджанская сторона нарушила режим прекращения огня, в течение часа произведя более 40 выстрелов в направлении армянского наблюдательного пункта и ранив собаку.
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