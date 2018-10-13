// IP Marketing video - START// IP Marketing video - END

ВС Азербайджана за неделю нарушили режим перемирия в Арцахе около 100 раз

ВС Азербайджана за неделю нарушили режим перемирия в Арцахе около 100 раз
13 октября 2018 - 16:25 AMT

PanARMENIAN.Net - В период с 7 по 13 октября ВС Азербайджана на линии соприкосновения карабахских и азербайджанских войск нарушили режим перемирия около 100 раз. Об этом сообщает пресс-служба министерства обороны Республики Арцах (Нагорно-Карабахской Республики).

За указанный период ВС Азербайджана из стрелкового оружия различного калибра произвели в направлении армянских позиций НКР свыше 1000 выстрелов.

Передовые подразделения Армии обороны НКР в основном воздерживались от ответных действий и продолжили уверенно выполнять поставленную боевую задачу.

11 октября стало известно, что азербайджанская сторона нарушила режим прекращения огня, в течение часа произведя более 40 выстрелов в направлении армянского наблюдательного пункта и ранив собаку.

 Самое значимое
DW - о саммите Франкофонии в Армении: Большое событие для маленькой страныDW - о саммите Франкофонии в Армении: Большое событие для маленькой страны
По уровню представительства и размаху это мероприятие, отмечают наблюдатели, является крупнейшим за годы независимости Армении
Следственный комитет РФ повторно проверит обстоятельства смерти Левона Айрапетяна на наличие ядаСледственный комитет РФ повторно проверит обстоятельства смерти Левона Айрапетяна на наличие яда
По словам адвоката, осужденный говорил, что долго не проживет, и просил не хоронить его без проведения судебно-медицинской экспертизы.
Церемония памяти и похороны Азнавура пройдут в Париже 5-6 октября: Пашинян будет присутствоватьЦеремония памяти и похороны Азнавура пройдут в Париже 5-6 октября: Пашинян будет присутствовать
Она пройдет в первую половину дня на территории парижского комплекса Дом Инвалидов, где обычно проходят траурные мероприятия
Partner news
 Статьи
Убитый ребенок, истерзанные старики, отрезанные головы солдат

Зверства азербайджанцев в ходе апрельской войны

 Самое читаемое в разделе
В рамках армянских учений «Шант-2018» принято решение об объявлении войны Азербайджану
BBC: РФ может начать активнее поддерживать Армению для усиления давления на Азербайджан
Алиев: Карабах не получит какого-либо статуса вне суверенитета Азербайджана
Песков: Путин не обсуждал с Пашиняном перспективы своего визита в Армению
Главная
Все новости
Обзор: Армения и мир
Другие новости раздела
 Последние новости
В Пентагоне произошла утечка данных Хакеры получили доступ к сведениям о сотрудниках Минобороны США и, возможно, к секретной информации ведомства
Саратовский депутат планирует прожить месяц на 3500 рублей (видео) Губернатор Радаев назвал недопустимым пренебрежительное отношение к темам, имеющим жизненную важность для людей, и отметил, что к таким людям будут приниматься самые жесткие меры.
Tesla подала заявку на регистрацию бренда текилы Teslaquila Заявка была подана в начале недели в американское ведомство по патентам и товарным знакам. Представитель Tesla не стал комментировать информацию
Арестованный в Турции американский пастор освобожден: Он вернулся домой Брансона сначала доставят на американскую авиабазу в Германии Рамштайн, а затем переправят на родину