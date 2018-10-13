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Tesla подала заявку на регистрацию бренда текилы Teslaquila

Tesla подала заявку на регистрацию бренда текилы Teslaquila
13 октября 2018 - 14:06 AMT

PanARMENIAN.Net - Компания Tesla, производящая одноименные электромобили, подала заявку на регистрацию бренда текилы Teslaquila.

Заявка была подана в начале недели в американское ведомство по патентам и товарным знакам. Представитель Tesla не стал комментировать информацию, пишут «Ведомости» со ссылкой на телеканал CNBC.

Гендиректор Tesla Илон Маск позже написал в Twitter, что Teslaquila появится уже скоро и опубликовал фотографию бутылки, на этикетке которой изображен логотип компании.

Производство текилы – не первая необычная идея Маска. В мае он после заочного спора с Уорреном Баффеттом сообщил о планах открыть кондитерскую фабрику, на которой будут производиться «криптоконфеты».

В январе Маск презентовал портативный огнемет, разработанный его стартапом Boring company. До этого Tesla на спор запустила в Австралии самую большую в мире литий-ионную батарею, которая была построена в сжатые сроки.

Ссылки по теме:
Vedomosti.ru: Tesla подала заявку на регистрацию бренда текилы
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