Tesla подала заявку на регистрацию бренда текилы Teslaquila
13 октября 2018 - 14:06 AMT
PanARMENIAN.Net - Компания Tesla, производящая одноименные электромобили, подала заявку на регистрацию бренда текилы Teslaquila.
Заявка была подана в начале недели в американское ведомство по патентам и товарным знакам. Представитель Tesla не стал комментировать информацию, пишут «Ведомости» со ссылкой на телеканал CNBC.
Гендиректор Tesla Илон Маск позже написал в Twitter, что Teslaquila появится уже скоро и опубликовал фотографию бутылки, на этикетке которой изображен логотип компании.
Производство текилы – не первая необычная идея Маска. В мае он после заочного спора с Уорреном Баффеттом сообщил о планах открыть кондитерскую фабрику, на которой будут производиться «криптоконфеты».
В январе Маск презентовал портативный огнемет, разработанный его стартапом Boring company. До этого Tesla на спор запустила в Австралии самую большую в мире литий-ионную батарею, которая была построена в сжатые сроки.
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