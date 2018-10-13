// IP Marketing video - START// IP Marketing video - END

«Коммерсантъ»: Президент Армении совершил незаявленный визит в Москву

«Коммерсантъ»: Президент Армении совершил незаявленный визит в Москву
13 октября 2018 - 14:59 AMT

PanARMENIAN.Net - В начале этой недели - 8-9 октября - в Москве с незаявленным визитом побывал президент Армении Армен Саркисян. Об этом сообщает «Коммерсантъ» со ссылкой на источники в госструктурах РФ.

Отмечается, что в Москве Саркисян встретился с главой МИД России Сергеем Лавровым и его замом Григорием Карасиным. По словам собеседников издания, в центре переговоров были российско-армянские отношения, ситуация в республике накануне возможных парламентских выборов и казус вокруг генсека ОДКБ, представителя Армении Юрия Хачатурова, в отношении которого новые власти возбудили уголовное дело.

Саркисян заехал после посещения Нью-Йорка и Парижа.

В США армянский президент встретился с госсекретарем Майклом Помпео и бывшим главой Госдепартамента (1973–1977 годы) Генри Киссинджером, а также получил престижную премию Института Восток—Запад. А в Париже он побывал на похоронах шансонье Шарля Азнавура.

В Москве Армен Саркисян был с рабочим визитом в июле. В этот раз информация не разглашалась, так как переговоры имели статус неформальных, отмечает издание.

Директор Центра европейских исследований Ереванского государственного университета Артур Газинян в беседе с «Ъ» пояснил: хотя в соответствии с новой конституцией внешнеполитические полномочия президента весьма ограниченны, Армен Саркисян, по сути, играет роль дипломатического эмиссара страны, помогая новым властям налаживать контакты с ключевыми партнерами.

Он убежден, что консультации в Москве были согласованы с премьером Армении Николом Пашиняном, и предполагает, что их главной целью было разъяснение российской стороне сути последних политических событий в Армении, где продолжается противостояние между новой властью и ее оппонентами.

Саркисян в беседе с журналистами прокомментировал свой визит в Москву. Он отметил, что остался доволен своей поездкой в Москву и проведенными там встречами, пишет Sputnik-Армения.

«Очень приятный ужин у нас был», - сказал Саркисян, отвечая на вопрос о встрече с Лавровым и Карасиным.

Других подробностей президент не сообщил.

Армен Саркисян был избран президентом Армении 2 марта. С его избранием завершился переход республики к парламентской форме правления — Армена Саркисяна выбирали не граждане, а депутаты. Формально у него куда меньше полномочий, чем у его предшественников: основная власть сконцентрирована в руках премьера.

Ссылки по теме:
Kommersant.ru. Президент Армении посетил Москву с оперативным визитом
Armeniasputnik.am. "Очень приятный ужин": президент Армении о встрече с Лавровым в Москве
 Самое значимое
DW - о саммите Франкофонии в Армении: Большое событие для маленькой страныDW - о саммите Франкофонии в Армении: Большое событие для маленькой страны
По уровню представительства и размаху это мероприятие, отмечают наблюдатели, является крупнейшим за годы независимости Армении
Следственный комитет РФ повторно проверит обстоятельства смерти Левона Айрапетяна на наличие ядаСледственный комитет РФ повторно проверит обстоятельства смерти Левона Айрапетяна на наличие яда
По словам адвоката, осужденный говорил, что долго не проживет, и просил не хоронить его без проведения судебно-медицинской экспертизы.
Церемония памяти и похороны Азнавура пройдут в Париже 5-6 октября: Пашинян будет присутствоватьЦеремония памяти и похороны Азнавура пройдут в Париже 5-6 октября: Пашинян будет присутствовать
Она пройдет в первую половину дня на территории парижского комплекса Дом Инвалидов, где обычно проходят траурные мероприятия
Partner news
 Статьи
Убитый ребенок, истерзанные старики, отрезанные головы солдат

Зверства азербайджанцев в ходе апрельской войны

 Самое читаемое в разделе
В рамках армянских учений «Шант-2018» принято решение об объявлении войны Азербайджану
BBC: РФ может начать активнее поддерживать Армению для усиления давления на Азербайджан
Алиев: Карабах не получит какого-либо статуса вне суверенитета Азербайджана
Песков: Путин не обсуждал с Пашиняном перспективы своего визита в Армению
Главная
Все новости
Обзор: Армения и мир
Другие новости раздела
 Последние новости
В Пентагоне произошла утечка данных Хакеры получили доступ к сведениям о сотрудниках Минобороны США и, возможно, к секретной информации ведомства
Саратовский депутат планирует прожить месяц на 3500 рублей (видео) Губернатор Радаев назвал недопустимым пренебрежительное отношение к темам, имеющим жизненную важность для людей, и отметил, что к таким людям будут приниматься самые жесткие меры.
Tesla подала заявку на регистрацию бренда текилы Teslaquila Заявка была подана в начале недели в американское ведомство по патентам и товарным знакам. Представитель Tesla не стал комментировать информацию
Арестованный в Турции американский пастор освобожден: Он вернулся домой Брансона сначала доставят на американскую авиабазу в Германии Рамштайн, а затем переправят на родину