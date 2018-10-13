«Коммерсантъ»: Президент Армении совершил незаявленный визит в Москву

PanARMENIAN.Net - В начале этой недели - 8-9 октября - в Москве с незаявленным визитом побывал президент Армении Армен Саркисян. Об этом сообщает «Коммерсантъ» со ссылкой на источники в госструктурах РФ.

Отмечается, что в Москве Саркисян встретился с главой МИД России Сергеем Лавровым и его замом Григорием Карасиным. По словам собеседников издания, в центре переговоров были российско-армянские отношения, ситуация в республике накануне возможных парламентских выборов и казус вокруг генсека ОДКБ, представителя Армении Юрия Хачатурова, в отношении которого новые власти возбудили уголовное дело.

Саркисян заехал после посещения Нью-Йорка и Парижа.

В США армянский президент встретился с госсекретарем Майклом Помпео и бывшим главой Госдепартамента (1973–1977 годы) Генри Киссинджером, а также получил престижную премию Института Восток—Запад. А в Париже он побывал на похоронах шансонье Шарля Азнавура.

В Москве Армен Саркисян был с рабочим визитом в июле. В этот раз информация не разглашалась, так как переговоры имели статус неформальных, отмечает издание.

Директор Центра европейских исследований Ереванского государственного университета Артур Газинян в беседе с «Ъ» пояснил: хотя в соответствии с новой конституцией внешнеполитические полномочия президента весьма ограниченны, Армен Саркисян, по сути, играет роль дипломатического эмиссара страны, помогая новым властям налаживать контакты с ключевыми партнерами.

Он убежден, что консультации в Москве были согласованы с премьером Армении Николом Пашиняном, и предполагает, что их главной целью было разъяснение российской стороне сути последних политических событий в Армении, где продолжается противостояние между новой властью и ее оппонентами.

Саркисян в беседе с журналистами прокомментировал свой визит в Москву. Он отметил, что остался доволен своей поездкой в Москву и проведенными там встречами, пишет Sputnik-Армения.

«Очень приятный ужин у нас был», - сказал Саркисян, отвечая на вопрос о встрече с Лавровым и Карасиным.

Других подробностей президент не сообщил.

Армен Саркисян был избран президентом Армении 2 марта. С его избранием завершился переход республики к парламентской форме правления — Армена Саркисяна выбирали не граждане, а депутаты. Формально у него куда меньше полномочий, чем у его предшественников: основная власть сконцентрирована в руках премьера.