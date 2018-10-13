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В Пентагоне произошла утечка данных

В Пентагоне произошла утечка данных
13 октября 2018 - 16:52 AMT

PanARMENIAN.Net - Неизвестные получили доступ к некоторым данным министерства обороны США. Об этом Пентагон сообщил 12 октября.

Речь идет о взломе данных, касающихся поездок сотрудников оборонного ведомства - как военных, так и гражданского персонала. Среди похищенных сведений - личные данные и информация о кредитных картах сотрудников Пентагона, пишет Deutsche Welle.

Утечка могла затронуть около 30 тысяч работников, в ходе дальнейшего расследования инцидента эта цифра может возрасти.

Агентство AP со ссылкой на неназванного чиновника отмечает, что хакеры могли также получить доступ к секретной информации. По данным агентства, взлом мог произойти еще несколько месяцев назад, но был обнаружен только сейчас. В Пентагоне указали, что утечка данных произошла из-за взлома сетей некоего коммерческого поставщика, не уточнив деталей.

Ссылки по теме:
Deutsche Welle: Пентагон сообщил об утечке данных
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