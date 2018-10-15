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Новый опасный вирус на Android маскируется под Google Play

Новый опасный вирус на Android маскируется под Google Play
15 октября 2018 - 10:11 AMT

PanARMENIAN.Net - Эксперты в области кибербезопасности из компании Cisco обнаружили новый вирус-вор для Android. Об этом они сообщили в блоге организации.

Опасную программу специалисты назвали GPlayed. В ее оформлении преступники копировали официальное приложение Google Play. После загрузки на экране гаджета появлялся значок с подписью Google Play Marketplace, пишет Lenta.ru.

Программа, наделенная правами администратора, позволяла киберпреступникам управлять устройством удаленно. Они могли самостоятельно заблокировать гаджет или использовать его для звонков или отправки сообщений. Помимо информации, хранящейся в памяти устройства, приложение способно выкрасть платежные данные.

По сообщениям специалистов, сейчас злоумышленники активно тестируют свою новую разработку, и в будущем она может стать серьезной угрозой для Android-устройств.

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Lenta.ru: Обнаружен новый опасный вирус на Android
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