В Сюникской области Армении произошло землетрясение силой 2-3 балла

PanARMENIAN.Net - Служба сейсмической защиты МЧС Армении 15 октября в 07:59 по местному времени зарегистрировала землетрясение магнитудой 2.5. Об этом сообщает пресс-служба МЧС РА.

Землетрясение произошло в 9-ти километрах к северо-востоку от армянского города Каджаран на глубине 10 км. Сила толчков в эпицентре составила 3 балла.

Землетрясение чувствовалось в селе Лернадзор Сюникской области силой 2-3 балла.