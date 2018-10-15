В Сюникской области Армении произошло землетрясение силой 2-3 балла
15 октября 2018 - 10:49 AMT
PanARMENIAN.Net - Служба сейсмической защиты МЧС Армении 15 октября в 07:59 по местному времени зарегистрировала землетрясение магнитудой 2.5. Об этом сообщает пресс-служба МЧС РА.
Землетрясение произошло в 9-ти километрах к северо-востоку от армянского города Каджаран на глубине 10 км. Сила толчков в эпицентре составила 3 балла.
Землетрясение чувствовалось в селе Лернадзор Сюникской области силой 2-3 балла.
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По его словам, обстрел начался в 23:50 15 сентября и длился около 40 минут - до 00:30 16 сентября.
По его словам, армянская делегация ознакомилась с системой, в частности, в ходе проведенного в июле показательного боевого залпа.
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