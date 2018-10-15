Нурмагомедов вызвал на бой Мейвезера
15 октября 2018 - 10:20 AMT
PanARMENIAN.Net - Российский боец смешанных единоборств Хабиб Нурмагомедов предложил американскому боксеру Флойду Мейвезеру-младшему сразиться с ним на ринге. Видео с соответствующим заявлением россиянина опубликовал в Instagram боксерский менеджер Деджуан Блэйк.
На видео Нурмагомедов заявил, что он и Мейвезер — «два парня, которые никогда не проигрывают». «Почему бы и нет? Ведь в джунглях есть только один король. Конечно, это я», — сказал боец, пишут «Ведомости».
В августе 2017 года в бою по правилам бокса Мейвезер-младший нокаутировал ирландца Конора Макгрегора. Эта победа стала для него 50-й в серии из 50 боев на профессиональном ринге.
Нурмагомедов 6 октября победил Макгрегора в бою за титул чемпиона Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) в легком весе. По статистике россиянин контролировал поединок с самого начала. В четвертом раунде Нурмагомедов применил удушающий прием, через несколько секунд Макгрегор сдался.
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