Трамп объявил о возможной отставке главы Пентагона

PanARMENIAN.Net - Президент США Дональд Трамп не исключил отставки главы Пентагона Джеймса Мэттиса. Об этом он объявил в интервью телеканалу CBS.

«Возможно, что он уйдет. Я думаю, что он своего рода демократ, если вы хотите знать правду. На определенном этапе все уходят, это Вашингтон», - так ответил Трамп на вопрос об отставке Мэттиса, пишет Deutsche Welle.

Он добавил, что в ближайшее время его администрацию могут покинуть и другие сотрудники, но отметил, что «в Белом доме нет хаоса», как об этом пишут ряд СМИ. «Это все лживые новости», - добавил президент США.

The Washington Post писала в сентябре о разногласиях между Трампом и Мэттисом, последний якобы позволял себе неодобрительные комментарии в адрес президента США.

The New York Times в свою очередь сообщала о том, что глава Белого дома разошелся во взглядах с министром обороны по вопросам НАТО, учений с Южной Кореей и ядерной сделки с Ираном. По данным газеты, Мэттис уйдет в отставку после промежуточных выборов в Конгресс в ноябре.