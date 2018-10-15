Трамп объявил о возможной отставке главы Пентагона
15 октября 2018 - 10:34 AMT
PanARMENIAN.Net - Президент США Дональд Трамп не исключил отставки главы Пентагона Джеймса Мэттиса. Об этом он объявил в интервью телеканалу CBS.
«Возможно, что он уйдет. Я думаю, что он своего рода демократ, если вы хотите знать правду. На определенном этапе все уходят, это Вашингтон», - так ответил Трамп на вопрос об отставке Мэттиса, пишет Deutsche Welle.
Он добавил, что в ближайшее время его администрацию могут покинуть и другие сотрудники, но отметил, что «в Белом доме нет хаоса», как об этом пишут ряд СМИ. «Это все лживые новости», - добавил президент США.
The Washington Post писала в сентябре о разногласиях между Трампом и Мэттисом, последний якобы позволял себе неодобрительные комментарии в адрес президента США.
The New York Times в свою очередь сообщала о том, что глава Белого дома разошелся во взглядах с министром обороны по вопросам НАТО, учений с Южной Кореей и ядерной сделки с Ираном. По данным газеты, Мэттис уйдет в отставку после промежуточных выборов в Конгресс в ноябре.
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