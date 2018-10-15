Глава МИД Армении в Люксембурге встретится с коллегами по Восточному партнерству
15 октября 2018 - 11:14 AMT
PanARMENIAN.Net - Глава МИД Армении Зограб Мнацаканян 15 октября посетит Люксембург. Об этом сообщает пресс-служба МИД РА.
Глава МИД Армении примет участие во встрече министров иностранных дел стран Восточного партнерства.
Восточное партнерство — проект Европейского союза, имеющий основной заявленной целью развитие интеграционных связей Евросоюза с шестью странами бывшего СССР: Азербайджаном, Арменией, Белоруссией, Грузией, Молдавией и Украиной.
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