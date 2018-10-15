Известная французская компания намерена открыть в Армении новую горнолыжную зону
15 октября 2018 - 12:09 AMT
PanARMENIAN.Net - Французская компания Poma планирует открыть в Армении новую горнолыжную зону. Об этом написала в Facebook замминистра экономического развития и инвестиций РА Мане Адамян.
«Poma – одна из крупнейших компаний в мире в этой сфере, установившая более 7800 фуникулеров и различных аттракционов в зонах отдыха по всему миру»,- отметила Адамян.
В Ереване 11-12 октября состоялся 17-й саммит Международной организации Франкофонии. Саммит прошел под лозунгом «Жить вместе», символом саммита был избран гранат. Для участия в саммите в Армению прибыли главы 38 стран, в том числе президент Франции Эмманюэль Макрон и премьер Канады Джастин Трюдо с супругами.
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По уровню представительства и размаху это мероприятие, отмечают наблюдатели, является крупнейшим за годы независимости Армении
По словам адвоката, осужденный говорил, что долго не проживет, и просил не хоронить его без проведения судебно-медицинской экспертизы.
Автор идеи - армянский дизайнер Эдуард Канканян
Она пройдет в первую половину дня на территории парижского комплекса Дом Инвалидов, где обычно проходят траурные мероприятия
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