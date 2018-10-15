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Известная французская компания намерена открыть в Армении новую горнолыжную зону

Известная французская компания намерена открыть в Армении новую горнолыжную зону
15 октября 2018 - 12:09 AMT

PanARMENIAN.Net - Французская компания Poma планирует открыть в Армении новую горнолыжную зону. Об этом написала в Facebook замминистра экономического развития и инвестиций РА Мане Адамян.

«Poma – одна из крупнейших компаний в мире в этой сфере, установившая более 7800 фуникулеров и различных аттракционов в зонах отдыха по всему миру»,- отметила Адамян.

В Ереване 11-12 октября состоялся 17-й саммит Международной организации Франкофонии. Саммит прошел под лозунгом «Жить вместе», символом саммита был избран гранат. Для участия в саммите в Армению прибыли главы 38 стран, в том числе президент Франции Эмманюэль Макрон и премьер Канады Джастин Трюдо с супругами.

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Запись Мане Адамян в Facebook
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