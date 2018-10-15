РФ готова помочь Ирану обойти американские санкции
15 октября 2018 - 11:53 AMT
PanARMENIAN.Net - Россия готова помочь Ирану обойти американские санкции. Как сообщает израильское информагентство mako.co.il со ссылкой на документы министерства иностранных дел своей страны, для этого Москве придется задействовать схему с отечественными нефтеперерабатывающими заводами (НПЗ).
По данным агентства, после вступления в силу антииранских санкций США, включающих запрет на экспорт нефти, топливо будет поставляться на НПЗ на территории России, а уже оттуда — конечным покупателям. Тегеран при этом будет получать оплату от Москвы, пишет Lenta.ru.
Поставки из Ирана в Россию предполагается осуществлять через Каспийское море. В схеме планируют задействовать и европейские страны, которые, как говорится в документах, будут «молчаливо соглашаться с тем, что Иран продолжит продавать свою нефть в Азию».
Их главная мотивация будет заключаться в том, чтобы удержать Тегеран в ядерной сделке, из которой в мае вышли США.
Новый пакет санкций США против Ирана вступит в силу в ноябре. Помимо запрета на экспорт нефти, ограничения будут распространяться на промышленность, торговлю и операции Центробанка страны в долларах.
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