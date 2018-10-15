// IP Marketing video - START// IP Marketing video - END

РФ готова помочь Ирану обойти американские санкции

РФ готова помочь Ирану обойти американские санкции
15 октября 2018 - 11:53 AMT

PanARMENIAN.Net - Россия готова помочь Ирану обойти американские санкции. Как сообщает израильское информагентство mako.co.il со ссылкой на документы министерства иностранных дел своей страны, для этого Москве придется задействовать схему с отечественными нефтеперерабатывающими заводами (НПЗ).

По данным агентства, после вступления в силу антииранских санкций США, включающих запрет на экспорт нефти, топливо будет поставляться на НПЗ на территории России, а уже оттуда — конечным покупателям. Тегеран при этом будет получать оплату от Москвы, пишет Lenta.ru.

Поставки из Ирана в Россию предполагается осуществлять через Каспийское море. В схеме планируют задействовать и европейские страны, которые, как говорится в документах, будут «молчаливо соглашаться с тем, что Иран продолжит продавать свою нефть в Азию».

Их главная мотивация будет заключаться в том, чтобы удержать Тегеран в ядерной сделке, из которой в мае вышли США.

Новый пакет санкций США против Ирана вступит в силу в ноябре. Помимо запрета на экспорт нефти, ограничения будут распространяться на промышленность, торговлю и операции Центробанка страны в долларах.

Ссылки по теме:
Lenta.ru: Россия поможет Ирану обойти американские санкции
 Самое значимое
Меркель в Баку заявила о готовности Германии к посредничеству в карабахском конфликтеМеркель в Баку заявила о готовности Германии к посредничеству в карабахском конфликте
«Германия хотела бы помочь найти мирное решение», - отметила Меркель.
Азербайджан официально продемонстрировал израильские беспилотники HeronАзербайджан официально продемонстрировал израильские беспилотники Heron
БПЛА приспособлен к длительным полетам на средних и больших высотах
Азербайджан продемонстрирует американские военные вертолеты Bell-412 на парадеАзербайджан продемонстрирует американские военные вертолеты Bell-412 на параде
Отмечается, что это первые вертолеты несоветского и нероссийского производства, которые приняты на вооружение азербайджанской армией
Кнессет Израиля обсудит признание Геноцида армян после выборов в ТурцииКнессет Израиля обсудит признание Геноцида армян после выборов в Турции
Обсуждение должно было состояться 12 июня, однако законодательный орган Израиля перенес дебаты на более поздний срок
Partner news
 Статьи
Кровь и песок

Что случилось с «ЧВК Вагнера» в окрестностях Дейр эз Зора

 Самое читаемое в разделе
BBC: Азербайджан хочет закупать израильское оружие - оно лучше российского
Президент Франции отправится в Азербайджан
В Киеве у армянского хачкара состоялась поминальная молитва по Азнавуру
Во Франции водитель въехал в толпу с криком «Аллаху акбар»: Есть пострадавшие
Главная
Все новости
Обзор: В мире
Другие новости раздела
 Последние новости
Правительство Армении созывает внеочередное заседание: Ожидается отставка Пашиняна Ожидается, что в ходе заседания премьер-министр Армении Никол Пашинян объявит о своей отставке с поста главы правительства
Звезда «Игры престолов» может стать следующим Бондом По информации британской прессы, продюсеры бондианы готовы в ближайшее время предложить Мэддену контракт
Представитель Госдепа: США готовы содействовать Армении в реализации реформ Кент отметил, что рад визиту в Армению в период происходящих изменений
В Ираке более 110,000 человек отравились питьевой водой Директор добавил, что комиссариат требует от центрального правительства и местных властей ясной и серьезной позиции по этому вопросу.