Вице-спикер парламента РА: Удалось предотвратить очередную провокацию Азербайджана в ПАСЕ

PanARMENIAN.Net - Вице-спикер Национального собрания Армении, руководитель армянской делегации в ПАСЕ Арпине Ованнисян заявила, что ей удалось предотвратить назначение предвзято настроенного в отношении Армении содокладчика в группе Европейской народной партии (ЕНП). Об этом Ованнисян написала на своей странице в соцсети Facebook.

«В результате, новоназначенным содокладчиком стал словенец Андрей Ширчель», – отметила она.

По словам руководителя армянской делегации, на октябрьской сессии ПАСЕ была принята резолюция «Ядерная безопасность в Европе», целью которой является определение тех мероприятий, которые члены организации должны осуществлять для повышения безопасности и снижения рисков терактов и инцидентов на АЭС в Европе.

Ованнисян отметила, что в данном вопросе удалось предотвратить очередную провокацию Азербайджана.

«Ключевым было также то, что в резолюции есть пункт о том, что Ассамблея требует от властей Белоруссии не запускать находящуюся всего в 45 километрах от Вильнюса (Литва) строящуюся АЭС Островецы, пока она не будет соответствовать международным стандартам. В связи с данной резолюцией азербайджанская делегация пыталась включить в резолюцию формулировки относительно прекращения деятельности Армянской АЭС. Не получилось – мы предотвратили», – отметила Ованнисян.

По словам вице-спикера НС РА, повестка была насыщена не только в зале Пленарных заседаний ПАСЕ, но также в политических группах.