Samsung представил первый в мире смартфон с четырьмя основными камерами
15 октября 2018 - 12:51 AMT
PanARMENIAN.Net - Компания Samsung на презентации в Куала-Лумпуре представила смартфон Galaxy A9. Это первый в мире телефон с четырьмя основными и двумя фронтальными камерами.
Камеры разработаны специально под разные потребности пользователей. Основной модуль получил разрешение в 24 мегапикселя и оснащен оптической стабилизацией; второй объектив — широкоугольный, его разрешение — 8 мегапикселей; третий — телеобъектив с двукратным зумом и разрешением 10 мегапикселей; четвертый модуль представляет собой портретную 5-мегапиксельную камеру с сенсором глубины, пишет Bird in Flight.
Помимо обычной фронтальной камеры в Galaxy A9 встроили 24-мегапиксельную камеру для селфи.
Смартфон оснащен 6,3-дюймовым экраном, имеет 6 ГБ оперативной памяти. У него есть слот для карт microSD. A9 будет представлен в трех цветах: черном, синем и розовом.
Смартфон поступит в продажу в ноябре и будет стоить около $730.
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Двойная основная камера имеет разрешение 12 мегапикселей с оптической стабилизацией обоих сенсоров.
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