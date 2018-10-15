Samsung представил первый в мире смартфон с четырьмя основными камерами

PanARMENIAN.Net - Компания Samsung на презентации в Куала-Лумпуре представила смартфон Galaxy A9. Это первый в мире телефон с четырьмя основными и двумя фронтальными камерами.

Камеры разработаны специально под разные потребности пользователей. Основной модуль получил разрешение в 24 мегапикселя и оснащен оптической стабилизацией; второй объектив — широкоугольный, его разрешение — 8 мегапикселей; третий — телеобъектив с двукратным зумом и разрешением 10 мегапикселей; четвертый модуль представляет собой портретную 5-мегапиксельную камеру с сенсором глубины, пишет Bird in Flight.

Помимо обычной фронтальной камеры в Galaxy A9 встроили 24-мегапиксельную камеру для селфи.

Смартфон оснащен 6,3-дюймовым экраном, имеет 6 ГБ оперативной памяти. У него есть слот для карт microSD. A9 будет представлен в трех цветах: черном, синем и розовом.

Смартфон поступит в продажу в ноябре и будет стоить около $730.