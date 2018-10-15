Жена принца Гарри Меган Маркл беременна
15 октября 2018 - 12:58 AMT
PanARMENIAN.Net - Меган Маркл, жена принца Гарри и герцогиня Сассекская, ждет ребенка. Об этом сообщается в Twitter-аккаунте Кенсингтонского дворца.
«Их королевские высочества рады сообщить, что герцогиня Сассекская беременна и ждет рождения ребенка весной 2019 года. Они очень ценят поддержку, которую им оказывают люди по всему миру с момента свадьбы в мае и очень счастливы поделиться счастливыми новостями», — говорится в сообщении.
Королева Елизавета II, ее супруг Филипп, герцог Эдинбургский, принц Уэльский Чарльз, его супруга Камилла, герцогиня Корнуольская, и принц Уильям и его супруга Кейт, герцогиня Кембриджская, выразили радость за пару и поздравили их лично в пятницу на свадьбе принцессы Евгении, пишет Lenta.ru со ссылкой на издание The Telegraph.
Также сообщается, что мать Меган Маркл Дория Рэгланд очень рада новостям и с нетерпением ждет рождения первого внука.
Принц Гарри и его супруга не отложат запланированную поездку на острова Фиджи и Тонга, несмотря на опасность заражения плода вирусом зика. До этого они проконсультировались с врачом.
Представители дворца не сообщили, рассказали ли отцу Меган Маркл о прибавлении в семействе.
Самое значимое
«Германия хотела бы помочь найти мирное решение», - отметила Меркель.
БПЛА приспособлен к длительным полетам на средних и больших высотах
Отмечается, что это первые вертолеты несоветского и нероссийского производства, которые приняты на вооружение азербайджанской армией
Обсуждение должно было состояться 12 июня, однако законодательный орган Израиля перенес дебаты на более поздний срок
Partner news
Последние новости
Правительство Армении созывает внеочередное заседание: Ожидается отставка Пашиняна Ожидается, что в ходе заседания премьер-министр Армении Никол Пашинян объявит о своей отставке с поста главы правительства
Звезда «Игры престолов» может стать следующим Бондом По информации британской прессы, продюсеры бондианы готовы в ближайшее время предложить Мэддену контракт
Представитель Госдепа: США готовы содействовать Армении в реализации реформ Кент отметил, что рад визиту в Армению в период происходящих изменений
В Ираке более 110,000 человек отравились питьевой водой Директор добавил, что комиссариат требует от центрального правительства и местных властей ясной и серьезной позиции по этому вопросу.