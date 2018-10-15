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Жена принца Гарри Меган Маркл беременна

Жена принца Гарри Меган Маркл беременна
15 октября 2018 - 12:58 AMT

PanARMENIAN.Net - Меган Маркл, жена принца Гарри и герцогиня Сассекская, ждет ребенка. Об этом сообщается в Twitter-аккаунте Кенсингтонского дворца.

«Их королевские высочества рады сообщить, что герцогиня Сассекская беременна и ждет рождения ребенка весной 2019 года. Они очень ценят поддержку, которую им оказывают люди по всему миру с момента свадьбы в мае и очень счастливы поделиться счастливыми новостями», — говорится в сообщении.

Королева Елизавета II, ее супруг Филипп, герцог Эдинбургский, принц Уэльский Чарльз, его супруга Камилла, герцогиня Корнуольская, и принц Уильям и его супруга Кейт, герцогиня Кембриджская, выразили радость за пару и поздравили их лично в пятницу на свадьбе принцессы Евгении, пишет Lenta.ru со ссылкой на издание The Telegraph.

Также сообщается, что мать Меган Маркл Дория Рэгланд очень рада новостям и с нетерпением ждет рождения первого внука.

Принц Гарри и его супруга не отложат запланированную поездку на острова Фиджи и Тонга, несмотря на опасность заражения плода вирусом зика. До этого они проконсультировались с врачом.

Представители дворца не сообщили, рассказали ли отцу Меган Маркл о прибавлении в семействе.

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