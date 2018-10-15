Госдеп США по ошибке разослал приглашения на вечеринку с печеньками и котами в пижамах
15 октября 2018 - 15:03 AMT
PanARMENIAN.Net - Государственный департамент США случайно разослал приглашения на вечеринку с печеньками и котами в пижамах. Письма объяснили ошибкой нового сотрудника, который тестировал почтовую рассылку.
Представители американского посольства в Австралии решили извиниться за действия коллег и заявили, что им жаль разочаровать тех, кто надеялся посетить это мероприятие, пишет Meduza.
В посольстве подчеркнули: «Мы далеко не специалисты в таких делах».
Тем временем кот Джоуи (именно он был на снимке, прикрепленном к приглашению) сфотографировался с планшетом, на котором открыта статья про несостоявшуюся вечеринку в пижамах. Владелица животного написала, что он расстроен.
Самое значимое
«Германия хотела бы помочь найти мирное решение», - отметила Меркель.
БПЛА приспособлен к длительным полетам на средних и больших высотах
Отмечается, что это первые вертолеты несоветского и нероссийского производства, которые приняты на вооружение азербайджанской армией
Обсуждение должно было состояться 12 июня, однако законодательный орган Израиля перенес дебаты на более поздний срок
Partner news
Последние новости
Правительство Армении созывает внеочередное заседание: Ожидается отставка Пашиняна Ожидается, что в ходе заседания премьер-министр Армении Никол Пашинян объявит о своей отставке с поста главы правительства
Звезда «Игры престолов» может стать следующим Бондом По информации британской прессы, продюсеры бондианы готовы в ближайшее время предложить Мэддену контракт
Представитель Госдепа: США готовы содействовать Армении в реализации реформ Кент отметил, что рад визиту в Армению в период происходящих изменений
В Ираке более 110,000 человек отравились питьевой водой Директор добавил, что комиссариат требует от центрального правительства и местных властей ясной и серьезной позиции по этому вопросу.