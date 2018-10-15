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Госдеп США по ошибке разослал приглашения на вечеринку с печеньками и котами в пижамах

Госдеп США по ошибке разослал приглашения на вечеринку с печеньками и котами в пижамах
15 октября 2018 - 15:03 AMT

PanARMENIAN.Net - Государственный департамент США случайно разослал приглашения на вечеринку с печеньками и котами в пижамах. Письма объяснили ошибкой нового сотрудника, который тестировал почтовую рассылку.

Представители американского посольства в Австралии решили извиниться за действия коллег и заявили, что им жаль разочаровать тех, кто надеялся посетить это мероприятие, пишет Meduza.

В посольстве подчеркнули: «Мы далеко не специалисты в таких делах».

Тем временем кот Джоуи (именно он был на снимке, прикрепленном к приглашению) сфотографировался с планшетом, на котором открыта статья про несостоявшуюся вечеринку в пижамах. Владелица животного написала, что он расстроен.

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Meduza: Госдеп США по ошибке разослал приглашения на вечеринку с котами в пижамах. Ее не будет — коты расстроены
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