Госдеп США по ошибке разослал приглашения на вечеринку с печеньками и котами в пижамах

PanARMENIAN.Net - Государственный департамент США случайно разослал приглашения на вечеринку с печеньками и котами в пижамах. Письма объяснили ошибкой нового сотрудника, который тестировал почтовую рассылку.

Представители американского посольства в Австралии решили извиниться за действия коллег и заявили, что им жаль разочаровать тех, кто надеялся посетить это мероприятие, пишет Meduza.

В посольстве подчеркнули: «Мы далеко не специалисты в таких делах».

Тем временем кот Джоуи (именно он был на снимке, прикрепленном к приглашению) сфотографировался с планшетом, на котором открыта статья про несостоявшуюся вечеринку в пижамах. Владелица животного написала, что он расстроен.