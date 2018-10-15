Звезда «Игры престолов» может стать следующим Бондом

PanARMENIAN.Net - Наиболее вероятным кандидатом на роль агента Джеймса Бонда стал шотландский актер Ричард Мэдден, более всего известный, как Робб Старк в «Игре престолов». По информации британской прессы, продюсеры бондианы готовы в ближайшее время предложить Мэддену контракт.

В феврале 2020 года на широкие экраны выйдет 25-й фильм о Джейме Бонде, в котором Дэниел Крейг в последний раз сыграет роль самого известного в мире секретного агента. Тем не менее, на этом бондиана не закончится, и наступит новый цикл одной из самых продолжительных саг в истории кино, пишет Gazeta.ru со ссылкой на The Daily Mail.

Спекуляции на тему актера, который следующим воплотит на экране агента 007 начались сразу же после того, как было объявлено, что предстоящий фильм станет последним для Крейга. Существует множество предполагаемых кандидатов.

Издание сообщает, что продюсеры бондианы, уже готовы сделать предложение 32-летнему шотландцу Ричарду Мэддену. Одна из самых влиятельных фигур в Eon Productions Барбара Брокколи, которая имеет право последнего голоса в выборе актера, уже готова выступить с предложением Мэддену в ближайшие дни.

«Уже на полном серьезе можно с большой долей вероятности предположить, что он получит эту работу, — заявил информированный источник. — Он не только находится в верхней части списка Барбары, но она уже готовит ему предложение».

Получив признание, Мэдден стал активно сниматься и уже в 2015 году сыграл главную роль в телевизионной экранизации самого известного романа британского классика Дэвида Лоуренса «Любовник леди Чаттерлей». Год спустя актер получил приглашение на роль Козимо Медичи в популярном сериале «Медичи: Повелители Флоренции». Затем Мэдден сыграл в высоко оцененных «Электрических снах Филипа К. Дика». В сентябре 2018 года завершился показ популярного британского сериала «Телохранитель» в котором возможный будущий Бонд сыграл главную роль.

Игра «Угадай следующего Бонда» длится уже целый год, и на роль агента 007 пророчат совершенно разных людей. Появлялись слухи о том, что Барбара Брокколи рассматривает возможность впервые представить женщину в главной роли киносаги, позднее одним из фаворитом на роль Бонда стал Идрис Эльба.

Ричард Мэдден стал всемирно известен благодаря роли Робба Старка в мегахите «Игра престолов». Он был одним из важнейших персонажей первых трех сезонов шоу, пока его герой не был предательски убит на Красной свадьбе.