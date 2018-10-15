Правительство Армении созывает внеочередное заседание: Ожидается отставка Пашиняна
15 октября 2018 - 17:49 AMT
PanARMENIAN.Net - 16 октября в 11:00 состоится внеочередное заседание правительства Армении. Об этом сообщает пресс-служба правительства РА.
Ожидается, что в ходе заседания премьер-министр Армении Никол Пашинян объявит о своей отставке с поста главы правительства.
Ранее Пашинян в интервью телеканалу France24 сообщил, что подаст в отставку до 16 октября. Он также сообщил, что внеочередные выборы в Национальное собрание Армении состоятся 9-10 декабря, с разницей в 1-2 дня.
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