На вокзале в немецком Кельне захвачен заложник

PanARMENIAN.Net - В здании главного вокзала немецкого города Кельна захватили заложника. Об этом сообщила в Twitter городская полиция.

Сейчас полиция находится на месте происшествия и выясняет ситуацию. Кроме того, полиция попросила не посещать пока вокзал, пишут «Ведомости».

«Мы подтверждаем, что в настоящее время нет выстрелов и жертв. Пожалуйста, дождитесь официальной информации и не распространяйте слухи и спекуляции», – говорится в сообщении полиции.

Вокзал в Кельне эвакуировали, сообщают очевидцы. На их снимках видно, что на площади перед вокзалом собралась толпа.

На вокзале перекрыто движение на нескольких путях: с 6-го по 11-й, пишет оператор железнодорожных перевозок в Германии Deutsche Bahn в своем Twitter. Сколько продлится полицейская операция – неясно, отмечается в сообщении.