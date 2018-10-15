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На вокзале в немецком Кельне захвачен заложник

На вокзале в немецком Кельне захвачен заложник
15 октября 2018 - 17:29 AMT

PanARMENIAN.Net - В здании главного вокзала немецкого города Кельна захватили заложника. Об этом сообщила в Twitter городская полиция.

Сейчас полиция находится на месте происшествия и выясняет ситуацию. Кроме того, полиция попросила не посещать пока вокзал, пишут «Ведомости».

«Мы подтверждаем, что в настоящее время нет выстрелов и жертв. Пожалуйста, дождитесь официальной информации и не распространяйте слухи и спекуляции», – говорится в сообщении полиции.

Вокзал в Кельне эвакуировали, сообщают очевидцы. На их снимках видно, что на площади перед вокзалом собралась толпа.

На вокзале перекрыто движение на нескольких путях: с 6-го по 11-й, пишет оператор железнодорожных перевозок в Германии Deutsche Bahn в своем Twitter. Сколько продлится полицейская операция – неясно, отмечается в сообщении.

Ссылки по теме:
Vedomosti.ru: Полиция сообщила о захвате заложника в Кельне
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