На вокзале в немецком Кельне захвачен заложник
15 октября 2018 - 17:29 AMT
PanARMENIAN.Net - В здании главного вокзала немецкого города Кельна захватили заложника. Об этом сообщила в Twitter городская полиция.
Сейчас полиция находится на месте происшествия и выясняет ситуацию. Кроме того, полиция попросила не посещать пока вокзал, пишут «Ведомости».
«Мы подтверждаем, что в настоящее время нет выстрелов и жертв. Пожалуйста, дождитесь официальной информации и не распространяйте слухи и спекуляции», – говорится в сообщении полиции.
Вокзал в Кельне эвакуировали, сообщают очевидцы. На их снимках видно, что на площади перед вокзалом собралась толпа.
На вокзале перекрыто движение на нескольких путях: с 6-го по 11-й, пишет оператор железнодорожных перевозок в Германии Deutsche Bahn в своем Twitter. Сколько продлится полицейская операция – неясно, отмечается в сообщении.
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