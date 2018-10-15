Захваченную на вокзале Кельне заложницу ранили
15 октября 2018 - 18:57 AMT
PanARMENIAN.Net - В Кельне нейтрализовали человека, захватившего заложника на вокзале в центре города. Об этом местная полиция сообщила на своей странице в Twitter.
По данным стражей порядка, захватчик был серьезно ранен и сейчас находится в реанимации.
Его заложница также получила ранение, пишет Lenta.ru.
«Актуальная информация о ситуации с заложниками на Бреслауэрплац в Кельне: женщина-заложница легко ранена и сейчас о ней заботятся», — говорится в сообщении. Другие подробности произошедшего пока не сообщаются.
Ранее стало известно, что в заложники женщину могли взять в ресторане «Макдоналдс» или в аптеке по соседству. В то же время некоторые из очевидцев сообщали о выстрелах, но полиция эти данные не подтверждала.
Из-за происшествия люди из здания вокзала были эвакуированы, поезда задерживаются.
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