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Захваченную на вокзале Кельне заложницу ранили

Захваченную на вокзале Кельне заложницу ранили
15 октября 2018 - 18:57 AMT

PanARMENIAN.Net - В Кельне нейтрализовали человека, захватившего заложника на вокзале в центре города. Об этом местная полиция сообщила на своей странице в Twitter.

По данным стражей порядка, захватчик был серьезно ранен и сейчас находится в реанимации.

Его заложница также получила ранение, пишет Lenta.ru.

«Актуальная информация о ситуации с заложниками на Бреслауэрплац в Кельне: женщина-заложница легко ранена и сейчас о ней заботятся», — говорится в сообщении. Другие подробности произошедшего пока не сообщаются.

Ранее стало известно, что в заложники женщину могли взять в ресторане «Макдоналдс» или в аптеке по соседству. В то же время некоторые из очевидцев сообщали о выстрелах, но полиция эти данные не подтверждала.

Из-за происшествия люди из здания вокзала были эвакуированы, поезда задерживаются.

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Lenta.ru: Захваченную в Кельне заложницу ранили
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