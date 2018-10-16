Кадыров пригласил Пашиняна и Макрона на фестиваль танца в Грозном (видео)
16 октября 2018 - 10:49 AMT
PanARMENIAN.Net - Глава Чечни Рамзан Кадыров прокомментировал видео, на котором премьер-министр Армении Никол Пашинян и президент Франции Эмманюэль Макрон исполняют армянский танец, пригласив политиков посетить Грозный.
Кадыров сообщил, что является большим любителем национальных танцев. Он отметил, что «язык и танец — одни из обязательных условий сохранения народа». По мнению главы Чечни, танцы объединяют и сплачивают народы Кавказа, пишет РИА Новости.
«Почему затронул сегодня данную тему? Вспомнил о ней, увидев, как дружно, в такт и ритм танцуют один из кавказских танцев Пашинян и Макрон. Это навело меня на мысль, что танец «Пашинян — Макрон» мог бы положить начало прекрасному, доброму и полезному всем кавказским народам танцмарафону. Думаю, что инициативу поддержат известные политики, общественные деятели», — написал он в Telegram.
Кадыров рассказал, что 15 октября в Грозном открывается международный фестиваль-конкурс танца имени Махмуда Эсамбаева. Он отметил, что в Чечне бывают и другие фестивали культуры и искусства с участием почетных гостей — глав регионов и федеральных политиков.
«Будем рады видеть и премьер-министра Армении Никола Пашиняна, а в качестве иностранного гостя — президента Франции Эммануила Макрона», — подчеркнул он.
Президент Франции Эмманюэль Макрон 10 октября прибыл в Армению для участия в саммите Международной организации Франкофонии. На званном ужине, данном премьером Армении Николом Пашиняном в честь прибывших из разных стран делегаций лидеры разных стран исполнили армянские национальные танцы.
Самое значимое
Poma – одна из крупнейших компаний в мире в этой сфере
По уровню представительства и размаху это мероприятие, отмечают наблюдатели, является крупнейшим за годы независимости Армении
По словам адвоката, осужденный говорил, что долго не проживет, и просил не хоронить его без проведения судебно-медицинской экспертизы.
Автор идеи - армянский дизайнер Эдуард Канканян
Partner news
Самое читаемое в разделе
Последние новости
Пашинян подал в отставку с поста премьера Армении Как Пашинян заявил в интервью телеканалу France24, внеочередные выборы в парламент Армении состоятся 9-10 декабря
Гейтс, Сорос и Цукерберг - в списке самых щедрых миллиардеров США по версии Forbes Первое место среди самых щедрых миллиардеров США занял инвестор Уоррен Баффет
Плеер Winamp вернется в качестве мобильного приложения В 2019 году компания Radionomy Group из Нидерландов, которой принадлежит музыкальный проигрыватель, представит его новую версию
«Готовьте чековые книжки»: Мейвезер ответил на вызов Нурмагомедова «CBS, Showtime и MGM Grand — готовьте чековые книжки. Хабиб бросил мне вызов», — написал Мэйуэзер