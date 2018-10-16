Кадыров пригласил Пашиняна и Макрона на фестиваль танца в Грозном

PanARMENIAN.Net - Глава Чечни Рамзан Кадыров прокомментировал видео, на котором премьер-министр Армении Никол Пашинян и президент Франции Эмманюэль Макрон исполняют армянский танец, пригласив политиков посетить Грозный.

Кадыров сообщил, что является большим любителем национальных танцев. Он отметил, что «язык и танец — одни из обязательных условий сохранения народа». По мнению главы Чечни, танцы объединяют и сплачивают народы Кавказа, пишет РИА Новости.

«Почему затронул сегодня данную тему? Вспомнил о ней, увидев, как дружно, в такт и ритм танцуют один из кавказских танцев Пашинян и Макрон. Это навело меня на мысль, что танец «Пашинян — Макрон» мог бы положить начало прекрасному, доброму и полезному всем кавказским народам танцмарафону. Думаю, что инициативу поддержат известные политики, общественные деятели», — написал он в Telegram.

Кадыров рассказал, что 15 октября в Грозном открывается международный фестиваль-конкурс танца имени Махмуда Эсамбаева. Он отметил, что в Чечне бывают и другие фестивали культуры и искусства с участием почетных гостей — глав регионов и федеральных политиков.

«Будем рады видеть и премьер-министра Армении Никола Пашиняна, а в качестве иностранного гостя — президента Франции Эммануила Макрона», — подчеркнул он.

Президент Франции Эмманюэль Макрон 10 октября прибыл в Армению для участия в саммите Международной организации Франкофонии. На званном ужине, данном премьером Армении Николом Пашиняном в честь прибывших из разных стран делегаций лидеры разных стран исполнили армянские национальные танцы.