Русская православная церковь разорвала отношения с Константинополем

PanARMENIAN.Net - Русская православная церковь (РПЦ) прекращает церковные отношения с Константинополем «в связи с посягательством Константинопольского патриархата на каноническую территорию Русской церкви». Решение об этом было принято на заседании Священного синода, говорится на сайте Московского патриархата.

РПЦ назвала «беззаконными» решения Священного синода Константинопольского патриархата, объявленные 11 октября. Это подтверждение намерения предоставить автокефалию Украинской церкви, открытие в Киеве ставропигии (организации или монастыря прямого подчинения) Константинопольского патриарха; восстановление в церковных чинах «лидеров украинского раскола и их последователей», а также отмена действия соборной грамоты Константинопольского патриархата 1686 года, касающейся передачи Киевской митрополии в состав Московского патриархата, пишут «Ведомости».

Теперь РПЦ не будет участвовать в сослужении с клириками Константинопольской церкви, а прихожанам РПЦ запрещено участвовать в таинствах в храмах Константинопольского патриархата.

Члены Священного синода признали невозможным дальнейшее пребывание в евхаристическом общении с Константинопольским патриархатом, отмечается в сообщении. «Принятие в общение раскольников, посягательство на чужие канонические уделы, попытка отречься от собственных исторических решений и обязательств – все это выводит Константинопольский патриархат за пределы канонического поля и, к великой нашей скорби, делает невозможным для нас продолжение евхаристического общения с его иерархами, духовенством и мирянами», – отмечается там же.

Это было вынужденное решение, но иное не мог принять Священный синод, поскольку к этому вела вся логика последних действий Константинопольского патриархата, объяснил руководитель Отдела внешних церковных связей митрополит Волоколамский Иларион.

В сентябре РПЦ приняла решение прекратить молитвенное поминовение патриарха Константинопольского Варфоломея и участвовать в структурах под председательством Константинопольского патриархата. Тогда же РПЦ не исключала полного разрыва церковной общности с Константинополем.

Между церквями был кратковременный конфликт в 1996 г. из-за конкуренции юрисдикций в Эстонии, когда РПЦ также объявляла о разрыве общения, но тогда сторонам удалось быстро договориться, объяснял «Ведомостям» политолог Алексей Макаркин. Ранее он отмечал, что в случае полного разрыва отношений между церквями начнется длительное противостояние в православном мире, где Московский патриархат будет пытаться собрать возле себя более консервативные православные группы, а Константинополь будет ориентироваться на более либеральные.

В начале сентября патриарх Константинопольский Варфоломей назначил в Киев своих экзархов – представителей. По его словам, решение было принято «в рамках подготовки к предоставлению автокефалии Украинской православной церкви». Священный синод РПЦ выразил протест и «глубокое возмущение» решением Константинопольского патриархата.