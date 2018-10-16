Азербайджан внес в «черный список» посетивших Карабах журналисток, писательницу и депутата из РФ
16 октября 2018 - 11:18 AMT
PanARMENIAN.Net - МИД Азербайджана включил имена первого заместителя председателя комитета Госдумы по международным делам Светланы Журовой, писательницы Людмилы Улицкой и учредителя благотворительного Фонда помощи хосписам «Вера» Анны Федермессер в список нежелательных лиц за посещение Республики Арцах (Нагорного-Карабахской Республики) в рамках инициативы супруги премьер-министра Армении Никола Пашиняна - Анны Акопян «Женщины за мир». Об этом сообщили в пресс-службе внешнеполитического ведомства Азербайджана.
В список нежелательных лиц включены также глава благотворительного фонда «Волонтеры в помощь детям-сиротам» Елена Альшанская, журналисты Катерина Гордеева и Кира Альтман, директор фонда «Лыжи мечты» Ольга Шилова, пишет ТАСС.
Ранее МИД Азербайджана предупредил, что включит в список нежелательных лиц имена российских женщин, посетивших Арцах вместе с супругой премьер-министра Армении. Выражая отношение к данной инициативе, во внешнеполитическом ведомстве подчеркнули, что «те, кто хотят мира, не должны продолжать войну, те, кто хотят предотвратить человеческие жертвы, не должны удерживать под военной оккупацией территории другого государства, и, наконец, те, кто призывают женщин и матерей к миру, не должны отправлять своих детей на военную службу на признанных на международном уровне территориях Азербайджана»
Улицкая, Федермессер и Журова и другие посетили Арцах ранее в октябре в рамках акции «Женщины во имя мира», инициатором которой была супруга премьер-министра Армении Анна Акопян.
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