Представитель Госдепа: Встреча Трамп-Пашинян состоится в предстоящем будущем
16 октября 2018 - 11:55 AMT
PanARMENIAN.Net - Встреча президента США Дональда Трампа и премьер-министра Армении Никола Пашиняна состоится в предстоящем будущем. Об этом заявил заместитель помощника госсекретаря США по вопросам Европы и Евразии Джордж Кент.
«В качестве дипломатов, мы всегда способствуем организации встреч наших руководителей. Уверен, что встреча состоится, но не могу сказать, когда и где. Думаю, что этот вопрос будет обсуждаться также во время визита посла Болтона в Армению», - сказал Кент на пресс-конференции, пишет Aysor.am.
Советник президента США по вопросам безопасности Джон Болтон совершит визит в Армению в конце октября.
По словам Кента, США содействуют развитию демократической Армении.
«Мы знаем, что в вашей стране произошли демократические развития. Ожидаем, что выборы в декабре будут свободными, справедливыми и прозрачными», - отметил он.
По словам Кента, это его второй визит в Армению, первый визит был пять лет тому назад. Он проинформировал, что встретился с премьер-министром, членами правительства, общественных кругов.
Самое значимое
Для участия в саммите в Армению прибыли 3500 делегатов из порядка 100 стран.
«Я поручил подготовить указы об их освобождении. С этого момента все они считаются освобожденными с должностей», - сказал премьер
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