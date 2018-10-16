Представитель Госдепа: Встреча Трамп-Пашинян состоится в предстоящем будущем

PanARMENIAN.Net - Встреча президента США Дональда Трампа и премьер-министра Армении Никола Пашиняна состоится в предстоящем будущем. Об этом заявил заместитель помощника госсекретаря США по вопросам Европы и Евразии Джордж Кент.

«В качестве дипломатов, мы всегда способствуем организации встреч наших руководителей. Уверен, что встреча состоится, но не могу сказать, когда и где. Думаю, что этот вопрос будет обсуждаться также во время визита посла Болтона в Армению», - сказал Кент на пресс-конференции, пишет Aysor.am.

Советник президента США по вопросам безопасности Джон Болтон совершит визит в Армению в конце октября.

По словам Кента, США содействуют развитию демократической Армении.

«Мы знаем, что в вашей стране произошли демократические развития. Ожидаем, что выборы в декабре будут свободными, справедливыми и прозрачными», - отметил он.

По словам Кента, это его второй визит в Армению, первый визит был пять лет тому назад. Он проинформировал, что встретился с премьер-министром, членами правительства, общественных кругов.